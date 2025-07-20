Иран и три европейские державы намерены возобновить переговоры по ядерной программе Тегерана

Иран согласен возобновить переговоры по ядерной программе с тремя крупнейшими европейскими странами - Германией, Францией и Великобританией. "Мы работаем над назначением даты встречи", заявил в воскресенье вечером министр иностранных дел Аббас Аракчи.

Местные СМИ сообщили, что в пятницу Аракчи беседовал с главой внешнеполитического ведомства Евросоюза Кайей Каллас и коллегами из Великобритании, Франции и Германии. По их данным, была достигнута договоренность о формате переговоров, которые, как ожидается, пройдут на уровне замминистров иностранных дел.

Если проведение переговоров подтвердится, отмечают аналитики, это может открыть путь к более широкому взаимодействию между Тегераном и западной Европой после недавней "12-дневной войны", в ходе которой Израиль и США нанесли массированные удары по ключевым иранским ядерным объектам.

После ударов Тегеран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ, что привело к отъезду инспекторов этого агентства ООН.

На спутниковом снимке Planet Labs PBC видны повреждения после иранской атаки на авиабазу Аль-Удейд за пределами Дохи, Катар, 25 июня 2025 г. Planet Labs PBC/AP

О возможности переговоров заговорили на фоне сообщений о том, что европейские державы пригрозили вновь ввести санкции, ослабленные в 2015 году соглашением об ограничении ядерного производства Ирана, используя так называемый механизм "отката" в случае отказа Тегеранал возобновить переговоры.

Иран готов говорить с США только при условии предоставления гарантий

Ранее в этом месяце Аракчи заявил, что его страна согласится на возобновление ядерных переговоров с США, если будут даны гарантии отсутствия новых атак, сообщают государственные СМИ.

Выступая перед иностранными дипломатами в Тегеране, Аракчи добавил, что Иран всегда был готов и будет готов к переговорам по его ядерной программе, но "должны быть предоставлены гарантии, что в случае возобновления переговоров эта тенденция не приведёт к войне".

Он подтвердил позицию Ирана, согласно которой обогащение урана должно продолжаться на иранской территории, что, по мнению президента США Дональда Трампа, невозможно.

Израиль утверждает, что его удары по Ирану в прошлом месяце были нанесены потому, что ядерная бомба находилась в пределах досягаемости Тегерана.

По оценкам американских спецслужб и Международного агентства по атомной энергии, Иран разрабатывал программу создания ядерного оружия в 2003 году. Если допустить, что Тегеран обогащал уран до 60%, до оружейного уровня в 90% остаётся небольшой шаг, считают специалисты.

Несмотря на споры, вызванные ударами США по ядерным объектам Тегерана и сомнения в их результативности, президент Масуд Пезешкиан 7 июля заявил, что ядерным объектам страны нанесён настолько серьезный ущерб, что иранские власти до сих пор не могут посетить их.