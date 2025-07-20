Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Иран и три европейские державы намерены возобновить переговоры по ядерной программе Тегерана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи принимает участие в 17-м ежегодном саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, Бразилия, понедельник, 7 июля 2025 г.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи принимает участие в 17-м ежегодном саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, Бразилия, понедельник, 7 июля 2025 г. Авторское право  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Jerry Fisayo-Bambi
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Министр иностранных дел Ирана заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят назначить дату встречи для переговоров по ядерной программе, что может стать шагом к выходу из затянувшейся тупиковой ситуации, отмечают обозреватели.

Иран согласен возобновить переговоры по ядерной программе с тремя крупнейшими европейскими странами - Германией, Францией и Великобританией. "Мы работаем над назначением даты встречи", заявил в воскресенье вечером министр иностранных дел Аббас Аракчи.

Местные СМИ сообщили, что в пятницу Аракчи беседовал с главой внешнеполитического ведомства Евросоюза Кайей Каллас и коллегами из Великобритании, Франции и Германии. По их данным, была достигнута договоренность о формате переговоров, которые, как ожидается, пройдут на уровне замминистров иностранных дел.

Если проведение переговоров подтвердится, отмечают аналитики, это может открыть путь к более широкому взаимодействию между Тегераном и западной Европой после недавней "12-дневной войны", в ходе которой Израиль и США нанесли массированные удары по ключевым иранским ядерным объектам.

После ударов Тегеран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ, что привело к отъезду инспекторов этого агентства ООН.

На спутниковом снимке Planet Labs PBC видны повреждения после иранской атаки на авиабазу Аль-Удейд за пределами Дохи, Катар, 25 июня 2025 г.
На спутниковом снимке Planet Labs PBC видны повреждения после иранской атаки на авиабазу Аль-Удейд за пределами Дохи, Катар, 25 июня 2025 г. Planet Labs PBC/AP

О возможности переговоров заговорили на фоне сообщений о том, что европейские державы пригрозили вновь ввести санкции, ослабленные в 2015 году соглашением об ограничении ядерного производства Ирана, используя так называемый механизм "отката" в случае отказа Тегеранал возобновить переговоры.

Иран готов говорить с США только при условии предоставления гарантий

Ранее в этом месяце Аракчи заявил, что его страна согласится на возобновление ядерных переговоров с США, если будут даны гарантии отсутствия новых атак, сообщают государственные СМИ.

Выступая перед иностранными дипломатами в Тегеране, Аракчи добавил, что Иран всегда был готов и будет готов к переговорам по его ядерной программе, но "должны быть предоставлены гарантии, что в случае возобновления переговоров эта тенденция не приведёт к войне".

Он подтвердил позицию Ирана, согласно которой обогащение урана должно продолжаться на иранской территории, что, по мнению президента США Дональда Трампа, невозможно.

Related

Израиль утверждает, что его удары по Ирану в прошлом месяце были нанесены потому, что ядерная бомба находилась в пределах досягаемости Тегерана.

По оценкам американских спецслужб и Международного агентства по атомной энергии, Иран разрабатывал программу создания ядерного оружия в 2003 году. Если допустить, что Тегеран обогащал уран до 60%, до оружейного уровня в 90% остаётся небольшой шаг, считают специалисты.

Несмотря на споры, вызванные ударами США по ядерным объектам Тегерана и сомнения в их результативности, президент Масуд Пезешкиан 7 июля заявил, что ядерным объектам страны нанесён настолько серьезный ущерб, что иранские власти до сих пор не могут посетить их.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Иранские дипломаты и европейская тройка не смогли договориться, как избежать возобновления санкций ООН

Иран проведёт консультации с Россией и Китаем перед переговорами с европейцами в пятницу

Верховный лидер Ирана впервые появился на публике после начала войны