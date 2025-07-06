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Верховный лидер Ирана впервые появился на публике после начала войны

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи присутствует на траурной церемонии в Тегеране, Иран, в субботу, 6 июля 2025 года.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи присутствует на траурной церемонии в Тегеране, Иран, в субботу, 6 июля 2025 года. Авторское право AP/AP
Авторское право AP/AP
By Euronews и AP
Опубликовано
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Верховный лидер Ирана в субботу впервые появился на публике с момента начала конфликта между Израилем и Ираном. Как сообщается, все это время Али Хаменеи находился в бункере.

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в субботу впервые появился на публике после начала 12-дневной войны между Израилем и Ираном.

Его отсутствие во время войны говорит об усиленной охране иранского лидера, которому принадлежит последнее слово в решении всех государственных вопросов. По сообщениям, 86-летний Хаменеи все это время находился в бункере на фоне возросших угроз его жизни.

Присутствуя на траурной церемонии в канун праздника Ашура, государственное телевидение Ирана показало кадры, на которых он машет рукой скандирующей толпе в столице Ирана Тегеране. О каких-либо публичных заявлениях не сообщалось.

Президент США Дональд Трамп направил Хаменеи предупреждение через социальные сети после того, как вмешался в ирано-израильскую войну, разбомбив три ядерных объекта.

Трамп заявил, что США знают, где находится Хаменеи, но не планируют убивать его, "по крайней мере, сейчас".

Иранский лидер выступил с публичным заявлением 26 июня, незадолго до перемирия. Он сказал, что Тегеран нанес "пощечину Америке", ударив по американской авиабазе в Катаре, и предостерег от дальнейших атак со стороны США или Израиля.

Трамп ответил на это, выступая перед журналистами и в социальных сетях: "Послушайте, вы человек великой веры. Человек, которого очень уважают в его стране. Вы должны говорить правду. Вас избили до полусмерти".

Иран заявил, что в ходе конфликта с Израилем погибли более 900 человек, еще тысячи получили ранения. Он также подтвердил серьезный ущерб, нанесенный его ядерным объектам, и впоследствии отказал в доступе к ним наблюдательной комиссии ООН по ядерным вопросам.

Остается неясным, насколько серьезно повреждены объекты и планирует ли Тегеран продолжать переговоры с США по своей ядерной программе.

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