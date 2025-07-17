Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Буддийских монахов в Таиланде лишили сана из-за секс-скандала. Соблазнительница арестована за шантаж

ФАЙЛ: Тайский буддийский монах несет статую Будды в Дхармсале, Индия, пятница, 7 сентября 2018 г.
ФАЙЛ: Тайский буддийский монах несет статую Будды в Дхармсале, Индия, пятница, 7 сентября 2018 г. Авторское право  Ashwini Bhatia/Copyright 2018 The AP. All rights reserved
Авторское право Ashwini Bhatia/Copyright 2018 The AP. All rights reserved
Скандалы с участием монахов вспыхивают в Таиланде несколько раз в год, но, как правило, не касаются высших представителей духовенства.

РЕКЛАМА

Полиция Таиланда арестовала женщину, которая якобы вовлекла нескольких буддийских монахов в сексуальные отношения, а затем шантажировала их видео и фотографиями этих актов.

35-летняя Вилаван Эмсават была арестована во вторник в своем доме в провинции Нонтхабури, расположенной к северу от столицы Бангкока, по обвинению в вымогательстве, отмывании денег и получении краденого.

Тайская полиция считает, что Вилаван занималась сексом по меньшей мере с девятью монахами, и утверждает, что за последние три года она получила около 385 миллионов батов (10,2 миллиона евро), вымогая деньги у своих жертв.

С момента ареста Вилаван не делала никаких заявлений, и неизвестно, есть ли у нее юридический представитель. В беседе с местными СМИ перед арестом она призналась в одной связи и сказала, что давала деньги этому монаху.

Возможное нарушение правила безбрачия для монахов потрясло буддийские институты и привлекло внимание общественности Таиланда.

По меньшей мере девять настоятелей и старших монахов, замешанных в скандале, были лишены сана и изгнаны из монашества, сообщило Центральное бюро расследований Королевской полиции Таиланда.

Скандалы с участием монахов вспыхивают в Таиланде несколько раз в год, но, как правило, не касаются высших представителей духовенства.

Арест Вилаван также привлек внимание к большим суммам денег, пожертвованных храмам, контролируемым настоятелями, что резко контрастирует с воздержанной жизнью, которую они должны вести в соответствии с буддийскими заповедями.

Джарункиат Панкаев, заместитель комиссара Центрального бюро расследований, сообщил, что расследование началось в прошлом месяце после того, как настоятель одного из известных храмов в Бангкоке внезапно покинул монашеский сан.

Дополнительные источники • AP

