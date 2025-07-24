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Пограничные столкновения между Камбоджей и Таиландом, есть погибшие

FILE- Бронетранспортеры камбоджийской армии едут по дороге в городе Кампонг Тхом, примерно в 168 километрах к северу от Пномпеня, 12 февраля 2011 года.
FILE- Бронетранспортеры камбоджийской армии едут по дороге в городе Кампонг Тхом, примерно в 168 километрах к северу от Пномпеня, 12 февраля 2011 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
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Соседи обвиняют друг друга в эскалации конфликта со столетней историей

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По меньшей мере 12 человек стали жертвами столкновений на границе Камбоджи и Таиланда.

Бангкок обвинил Пномпень в артиллерийских обстрелах, в свою очередь признав нанесение авиаударов по камбоджийской территории. Обе стороны говорят об обстрелах гражданских целей.

Все погибшие — граждане Таиланда, причём 11 из 12 — мирные жители; так заявили в Бангкоке. Камбоджа о жертвах со своей стороны не сообщала.

Пен Бона, глава пресс-службы правительства Камбоджи:

«Во всём, что произошло сегодня, виноват Таиланд. Пожалуйста, помните, братья и сестры и международное сообщество, что Таиланд открыл огонь по нам, потому что им нужна наша земля».

Пхумтам Вечайчай, и.о. премьер-министра Таиланда:

«Мы защищаем себя и суверенитет своей страны. Это и есть суть вопроса. Мы не можем смириться с вторжением или нарушением нашего национального суверенитета. Поэтому мы полностью готовы выполнить свой долг по обороне и поддержанию суверенитета нашей страны».

Пограничный спор между двумя странами возник более века назад, ещё во времена Французского Индокитая. С тех пор столкновения на границе вспыхивали регулярно; так, в мае этого года в спорном районе погиб камбоджийский солдат.

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