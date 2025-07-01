Дональд Трамп подписал указ о снятии санкций с Сирии

РЕКЛАМА

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене ряда экономических санкций против Сирии, что призвано вывести страну из международной изоляции.

Это распоряжение главы Белого дома соответствует обещаниям помочь восстановлению после разрушительной гражданской войны, данным временному президенту Сирии Ахмеду аш-Шараа во время их встречи в Эр-Рияде в мае.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что указ призван "поддерживать путь страны к стабильности и миру".

По словам Брэда Смита, исполняющего обязанности заместителя главы Минфина США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке, снятие экономической блокады создаст "условия для глобальной торговли и привлечения в Сирию инвестиций от соседей по региону, а также от Соединённых Штатов".

Президент Дональд Трамп выступает на Саудовско-американском инвестиционном форуме в Эр-Рияде, 13 мая 2025 года. Alex Brandon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

В мае Трамп заявил о намерении отменить полувековые санкции США, наложенные на страну, разрушенную 13 годами жестокой гражданской войны.

Наряду с отменой экономических санкций, принятый в понедельник указ отменяет чрезвычайное положение, о котором говорилось в указе бывшего президента-республиканца Джорджа Буша-младшего.

По словам представителей Минфина, указ Буша был принят в ответ на оккупацию Сирией Ливана, планы по созданию оружия массового поражения и ракетных программ. Пять других предыдущих указов, касающихся Сирии, также были отменены.

Тем не менее, снятие санкций не касается персональных ограничений, введённых в отношении свергнутого президента Башара Асада, его высокопоставленных помощников, членов семьи и чиновников, которые, как было установлено, нарушали права человека, были причастны к торговле наркотиками или участвовали в программе по созданию химического оружия в Сирии.

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа на пресс-конференции в Париже, 7 мая 2025 года. Stephanie Lecocq/AP

Кроме того, Трамп оставляет в силе принятый Конгрессом пакет санкций, направленных против всех, кто ведёт бизнес с сирийскими военными, разведкой или предлагает им поддержку.

Хотя администрация Трампа приняла временные отступления от этих санкций, известных как "Акт Цезаря о защите гражданских лиц в Сирии 2019 года", они могут быть отменены только на основании закона.

Санкции, направленные против террористических групп, а также производителей и продавцов амфетаминоподобного психлстимулятора каптагона, в торговле которым на Ближнем Востоке многие обвиняли представителей режима Асада, также останутся в силе.

Трамп встретился с аль-Шараа в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в мае в рамках своего турне по трём странам Ближнего Востока. 47-й президент США заявил своему сирийскому коллеге, что снимет санкции и рассмотрит возможность нормализации отношений с Дамаском, что стало серьёзным сдвигом в политике Вашингтона.

Встреча двух лидеров в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 14 мая 2025 года. Saudi Royal Palace/AP

"Это ещё одно обещание, которое было дано и которое было выполнено", – заявила журналистам Левитт в понедельник.

После первого заявления Трампа в Эр-Рияде о снятии санкций с Сирии его примеру последовали Европейский союз и Великобритания. ЕС отменил почти все оставшиеся ограничения в отношении Сирии.

Хотя постановление Трампа – важный этап для новых сирийских властей, США до сих пор не сняли с Сирии статус государства-спонсора терроризма. Возглавляемая исламистом аш-Шараа отмежевавшаяся от Аль-Каиды группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS) также по-прежнему считается иностранной террористической организацией.

Официальный представитель Госдепартамента сообщил, что в настоящее время эти позиции пересматриваются.