Глава МИД Греции отправился в Ливию на фоне дипломатической напряжённости

Министр иностранных дел Греции прибыл в Триполи, чтобы встретиться с высшими должностными лицами международно признанного правительства Ливии.

Георгиос Герапетритис отправился в африканскую страну в сложный и дипломатически напряжённый период отношений между Грецией и Ливией, как из-за разведки энергоресурсов и недействительного, по мнению Афин, турецко-ливийского меморандума о взаимопонимании - так и из-за реукого роста миграционных потоков из Ливии на Крит.

Греческого министра сначала принял его коллега Тахер Аль-Баур, который рассказал об отношениях между двумя странами и даже выразил надежду, что этот визит станет началом хорошего развития двусторонних отношений.

"Ливийско-греческие отношения всегда были теплыми. Всегда есть проблемы, которые влияют на отношения между двумя странами. Конечно, эти проблемы не должны быть препятствием на пути развития отношений между государствами. Тем более что мы находимся в одном регионе, в одном и том же регионе", - сказал министр иностранных дел Ливии.

Георгий Герапетритис подчеркнул, что все проблемы могут быть решены путем диалога.

"Ливия - естественный сосед Греции. Это культурный и исторический союзник, и мы стремимся вместе идти по пути укрепления региональной безопасности и мира. Нет проблем, которые нельзя решить путем диалога, и те, что нас объединяют, такие как география и история, гораздо больше тех, что нас разделяют", - подчеркнул министр иностранных дел Греции, добавив, что его страна может и должна быть голосом Ливии в Европе и мире.

Герапетритис представил твёрдую позицию Афин, основанную, по его словам, на международном и морском праве, а логику турецко-ливийского меморандума назвал необоснованной. На повестке дня стоял также и миграционный вопрос. также будет стоять на повестке дня.

Затем главный дипломат Греции встретился также с временным премьер-министром Ливии Абдулом Хамидом Дибейбой, изложив ему позицию Афин по турецко-колумбийскому меморандуму, который также греки считают необоснованным с точки зрения международного и морского права. Герапетритис , сообщил о намерении Греции возобновить обсуждение демаркации с того момента, на котором оно было прервано в 2009-2010 годах.