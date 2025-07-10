Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
За 10 дней июля Россия выпустила по Украине больше беспилотников, чем за весь июнь

Люди спят на платформе станции метро, укрываясь за ней во время атаки российских войск на Киев, Украина, в четверг, 10 июля 2025 года.
Люди спят на платформе станции метро, укрываясь за ней во время атаки российских войск на Киев, Украина, в четверг, 10 июля 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Sasha Vakulina
Опубликовано
Россия значительно активизировала свои воздушные атаки против Украины, запустив за первые 10 дней июля уже больше беспилотников, чем за весь июнь.

За первые 10 дней июля Россия запустила по Украине в общей сложности 2 516 беспилотников типа "Шахед" и ложных целей, атакуя страну каждую ночь - число, четко указывающее на стратегию Москвы и ее намерение не снижать масштабы своих атак.

За весь июнь Россия выпустила по Украине меньше беспилотников - 2 453 - чем за последние 10 дней.

В ходе последней атаки российские силы запустили 397 беспилотников против Украины в ночь на четверг.

В среду вечером ВВС Украины выпустили несколько предупреждений о том, что группы российских беспилотников нацелены на регионы Украины, причем большинство из них направлены именно на Киев.

Почти половина запущенных Россией беспилотников-камикадзе типа "Шахед" оказалась ложными целями. Москва все чаще использует их, чтобы нанести максимальный урон и потери украинской противовоздушной обороне.

Атаки Москвы обычно начинаются с нескольких волн беспилотников, за которыми следуют крылатые и баллистические ракеты.

Следуя этой схеме, в ночь на четверг Москва выпустила восемь баллистических ракет "Искандер-М", шесть крылатых ракет Х-101 и четыре управляемые зенитные ракеты С-300, нацеленные в первую очередь на столицу Украины.

Поскольку Украина борется за усиление противовоздушной обороны, примечательно, что силы ПВО сбили все восемь баллистических ракет, направленных на Киев.

Во время ночной атаки России в среду, целью которой был западный город Луцк, шести ракетам "Кинжал" удалось обойти ПВО Украины в условиях нехватки поставляемых США систем Patriot и соответствующих ракет-перехватчиков.

"Это явная эскалация террора со стороны России - сотни "Шахедов" каждую ночь, постоянные удары, массированные атаки на украинские города", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По данным ООН, в июне на Украине было зафиксировано самое большое число жертв среди мирного населения за один месяц: 232 человека погибли и 1343 получили ранения.

Посетители смотрят на поврежденный беспилотник иранского производства «Шахед» во время Международной конференции по расширению санкций против России в Киеве, Украина
Посетители смотрят на поврежденный беспилотник иранского производства «Шахед» во время Международной конференции по расширению санкций против России в Киеве, Украина AP Photo

В четверг президент Украины прибыл на двухдневную Конференцию по восстановлению Украины (URC) в Риме.

Эта конференция является четвертым крупным международным мероприятием, направленным на мобилизацию политической и частной поддержки для восстановления Украины.

URC 2025 организована совместно правительствами Украины и Италии, при участии Европейской комиссии, международных финансовых институтов, лидеров бизнеса, гражданского общества и местных властей.

Основная цель конференции - мобилизовать политическую, финансовую и техническую поддержку Украины, сосредоточившись на привлечении частных инвестиций, укреплении человеческого капитала, восстановлении общин и регионов и продвижении реформ для европейской интеграции.

Но основное внимание, как ожидается, будет уделено активизации российских воздушных атак, поскольку Москва наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилым объектам.

"Сегодня я буду говорить с партнерами - в частности, в рамках Коалиции воли - о дополнительном финансировании производства беспилотников-перехватчиков и поставок систем ПВО для Украины", - сказал Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ранее сообщил, что в четверг Зеленский проведет переговоры в столице Италии с официальными лицами Вашингтона, чтобы обсудить санкционную политику и скорое принятие нового пакета санкций США против России.

Зеленский уже встретился в Италии со специальным посланником США по Украине Китом Келлогом.

Президент Украины также уже пообщался с папой римским Львом XIV, который подтвердил свою готовность принять в Ватикане как российских, так и украинских представителей для переговоров.

Ранее Кремль отвергал Ватикан как потенциальное место проведения переговоров.

Однако, поскольку два раунда переговоров в Стамбуле не принесли никаких ощутимых результатов, кроме гуманитарного аспекта, Киев может попытаться перенести процесс в другое место.

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной ожидался к концу июня, но встреча так и не была согласована.

