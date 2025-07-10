За первые 10 дней июля Россия запустила по Украине в общей сложности 2 516 беспилотников типа "Шахед" и ложных целей, атакуя страну каждую ночь - число, четко указывающее на стратегию Москвы и ее намерение не снижать масштабы своих атак.

За весь июнь Россия выпустила по Украине меньше беспилотников - 2 453 - чем за последние 10 дней.

В ходе последней атаки российские силы запустили 397 беспилотников против Украины в ночь на четверг.

В среду вечером ВВС Украины выпустили несколько предупреждений о том, что группы российских беспилотников нацелены на регионы Украины, причем большинство из них направлены именно на Киев.

Почти половина запущенных Россией беспилотников-камикадзе типа "Шахед" оказалась ложными целями. Москва все чаще использует их, чтобы нанести максимальный урон и потери украинской противовоздушной обороне.

Атаки Москвы обычно начинаются с нескольких волн беспилотников, за которыми следуют крылатые и баллистические ракеты.

Следуя этой схеме, в ночь на четверг Москва выпустила восемь баллистических ракет "Искандер-М", шесть крылатых ракет Х-101 и четыре управляемые зенитные ракеты С-300, нацеленные в первую очередь на столицу Украины.

Поскольку Украина борется за усиление противовоздушной обороны, примечательно, что силы ПВО сбили все восемь баллистических ракет, направленных на Киев.

Во время ночной атаки России в среду, целью которой был западный город Луцк, шести ракетам "Кинжал" удалось обойти ПВО Украины в условиях нехватки поставляемых США систем Patriot и соответствующих ракет-перехватчиков.

"Это явная эскалация террора со стороны России - сотни "Шахедов" каждую ночь, постоянные удары, массированные атаки на украинские города", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По данным ООН, в июне на Украине было зафиксировано самое большое число жертв среди мирного населения за один месяц: 232 человека погибли и 1343 получили ранения.

Посетители смотрят на поврежденный беспилотник иранского производства «Шахед» во время Международной конференции по расширению санкций против России в Киеве, Украина AP Photo

В четверг президент Украины прибыл на двухдневную Конференцию по восстановлению Украины (URC) в Риме.

Эта конференция является четвертым крупным международным мероприятием, направленным на мобилизацию политической и частной поддержки для восстановления Украины.

URC 2025 организована совместно правительствами Украины и Италии, при участии Европейской комиссии, международных финансовых институтов, лидеров бизнеса, гражданского общества и местных властей.

Основная цель конференции - мобилизовать политическую, финансовую и техническую поддержку Украины, сосредоточившись на привлечении частных инвестиций, укреплении человеческого капитала, восстановлении общин и регионов и продвижении реформ для европейской интеграции.

Но основное внимание, как ожидается, будет уделено активизации российских воздушных атак, поскольку Москва наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилым объектам.

"Сегодня я буду говорить с партнерами - в частности, в рамках Коалиции воли - о дополнительном финансировании производства беспилотников-перехватчиков и поставок систем ПВО для Украины", - сказал Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ранее сообщил, что в четверг Зеленский проведет переговоры в столице Италии с официальными лицами Вашингтона, чтобы обсудить санкционную политику и скорое принятие нового пакета санкций США против России.

Зеленский уже встретился в Италии со специальным посланником США по Украине Китом Келлогом.

Президент Украины также уже пообщался с папой римским Львом XIV, который подтвердил свою готовность принять в Ватикане как российских, так и украинских представителей для переговоров.

Ранее Кремль отвергал Ватикан как потенциальное место проведения переговоров.

Однако, поскольку два раунда переговоров в Стамбуле не принесли никаких ощутимых результатов, кроме гуманитарного аспекта, Киев может попытаться перенести процесс в другое место.

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной ожидался к концу июня, но встреча так и не была согласована.