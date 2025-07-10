Россия значительно активизировала свои воздушные атаки против Украины, запустив за первые 10 дней июля уже больше беспилотников, чем за весь июнь.
За первые 10 дней июля Россия запустила по Украине в общей сложности 2 516 беспилотников типа "Шахед" и ложных целей, атакуя страну каждую ночь - число, четко указывающее на стратегию Москвы и ее намерение не снижать масштабы своих атак.
За весь июнь Россия выпустила по Украине меньше беспилотников - 2 453 - чем за последние 10 дней.
В ходе последней атаки российские силы запустили 397 беспилотников против Украины в ночь на четверг.
В среду вечером ВВС Украины выпустили несколько предупреждений о том, что группы российских беспилотников нацелены на регионы Украины, причем большинство из них направлены именно на Киев.
Почти половина запущенных Россией беспилотников-камикадзе типа "Шахед" оказалась ложными целями. Москва все чаще использует их, чтобы нанести максимальный урон и потери украинской противовоздушной обороне.
Атаки Москвы обычно начинаются с нескольких волн беспилотников, за которыми следуют крылатые и баллистические ракеты.
Следуя этой схеме, в ночь на четверг Москва выпустила восемь баллистических ракет "Искандер-М", шесть крылатых ракет Х-101 и четыре управляемые зенитные ракеты С-300, нацеленные в первую очередь на столицу Украины.
Поскольку Украина борется за усиление противовоздушной обороны, примечательно, что силы ПВО сбили все восемь баллистических ракет, направленных на Киев.
Во время ночной атаки России в среду, целью которой был западный город Луцк, шести ракетам "Кинжал" удалось обойти ПВО Украины в условиях нехватки поставляемых США систем Patriot и соответствующих ракет-перехватчиков.
"Это явная эскалация террора со стороны России - сотни "Шахедов" каждую ночь, постоянные удары, массированные атаки на украинские города", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По данным ООН, в июне на Украине было зафиксировано самое большое число жертв среди мирного населения за один месяц: 232 человека погибли и 1343 получили ранения.
В четверг президент Украины прибыл на двухдневную Конференцию по восстановлению Украины (URC) в Риме.
Эта конференция является четвертым крупным международным мероприятием, направленным на мобилизацию политической и частной поддержки для восстановления Украины.
URC 2025 организована совместно правительствами Украины и Италии, при участии Европейской комиссии, международных финансовых институтов, лидеров бизнеса, гражданского общества и местных властей.
Основная цель конференции - мобилизовать политическую, финансовую и техническую поддержку Украины, сосредоточившись на привлечении частных инвестиций, укреплении человеческого капитала, восстановлении общин и регионов и продвижении реформ для европейской интеграции.
Но основное внимание, как ожидается, будет уделено активизации российских воздушных атак, поскольку Москва наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилым объектам.
"Сегодня я буду говорить с партнерами - в частности, в рамках Коалиции воли - о дополнительном финансировании производства беспилотников-перехватчиков и поставок систем ПВО для Украины", - сказал Зеленский.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ранее сообщил, что в четверг Зеленский проведет переговоры в столице Италии с официальными лицами Вашингтона, чтобы обсудить санкционную политику и скорое принятие нового пакета санкций США против России.
Зеленский уже встретился в Италии со специальным посланником США по Украине Китом Келлогом.
Президент Украины также уже пообщался с папой римским Львом XIV, который подтвердил свою готовность принять в Ватикане как российских, так и украинских представителей для переговоров.
Ранее Кремль отвергал Ватикан как потенциальное место проведения переговоров.
Однако, поскольку два раунда переговоров в Стамбуле не принесли никаких ощутимых результатов, кроме гуманитарного аспекта, Киев может попытаться перенести процесс в другое место.
Третий раунд переговоров между Россией и Украиной ожидался к концу июня, но встреча так и не была согласована.