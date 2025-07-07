Власти Техаса пообещали найти каждого пропавшего при наводнении

Число погибших в результате наводнения в Техасе превысило 80, сообщает CNN. Среди жертв и пропавших без вести - 28 детей, в том числе и постояльцы летнего христианского лагеря для девочек в округе Керр.

Наводнение началось внезапно после сильного дождя в ночь на 4 июля - в пятницу уровень воды в реке Гуадалупе поднялся на 8 метров менее чем за час, что не оставило времени на проведение эвакуации. Национальная метеослужба объявила о режиме чрезвычайной ситуации, к месту бедствия прибыли полтора десятка вертолетов и до 500 спасателей, сотни людей, в том числе большинство постояльцев и персонала лагеря, были перевезены в безопасное место.

Президент Дональд Трамп пообещал пострадавшим помощь федерального уровня, а губернатор Техаса заявил, что ресурсы штата для спасательных операций будут "неограниченными". Округ Керр, где разыгралась трагедия - туристический регион Техаса, знаменитый холмами и каньонами вдоль реки. Церкви традиционно устраивают там летние лагеря для детей. 4 июля, когда в США отмечают День независимости, кемпинги и отели были переполнены.

Синоптики тем временем предупреждают о риске новых наводнений. СNN отмечает, что власти округа Керр ранее рассматривали возможность установки сирен оповещения о наводнении, но план так и не был реализован.