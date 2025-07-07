Видео. Техас после наводнения: люди возвращаются к разрушенным домам

Пятнничная катастрофа в Техасе унесла по меньшей мере 78 жизней. Спасатели продолжают поиски десятков пропавших, включая 10 девочек и вожатого лагеря Мистик.

Только в округе Керр было найдено 68 тел, 28 из них дети.

Реган Браун пришёл к руинам дома своих родителей в Ханте. Его родители, которым за 80, спаслись от прибывающей воды и помогли спастись 92-летней соседке, застрявшей на чердаке.

Мес тные власти сообщают, что 41 человек числится пропавшим без вести по всему Техасу. Метеорологи прогнозируют новые дожди, и власти предупреждают жителей о продолжающейся опасности. Команлды спасателей работают в сложных условиях.