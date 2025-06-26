Греческая полиция провела масштабную операцию на границе в рамках дела о мошенничестве при оформлении таможенных документов, контрабанде, взяточничестве и других серьёзных преступлениях против Европейского союза.

Расследование инициировала Европейская прокуратура, которая обратилась к Министерству внутренней безопасности и Департаменту уголовного розыска Греции с просьбой провести следственные мероприятия.

Одновременно они идут в Италии, Испании, Болгарии, Франции и Бельгии.

Как стало известно, на одном из таможенных постов морского порта Пирея был проведён полицейский рейд. Также прошли обыски в домах и офисах 20 сотрудников. Арестованы 8 человек.

Троим из них вменяют в вину незаконное хранение оружия. Остальным пяти предъявили обвинения в целом ряде серьёзных правонарушений.

В частности, как сообщается, речь идёт о контрабанде, поскольку при таможенном досмотре подозреваемые за взятки регистрировали другие товары, а не те, что на самом деле находились в прибывавших в Пирей контейнерах.

Кроме того, на данный момент обнаружено и изъято около 4,5 миллионов евро. Обыски по месту жительства и работы подозреваемых продолжатся завтра.

В рамках дела, возбуждённого на основании предоставленной Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) информации, расследуется целый ряд серьёзных преступлений, включая махинации с НДС, создание и руководство преступной организацией, подкуп должностных лиц, отмывание денег.

По оценкам, сумма, потерянная греческим государством и Европейским союзом из-за действий преступников, превышает 250 миллионов евро.