Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Взятки, контрабанда, махинации с документами: на таможне в ЕС вскрыли крупную мошенническую схему

Фото из файла
Фото из файла Авторское право  Petros Giannakouris/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Petros Giannakouris/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By euronews и ΑΠΕ-ΜΠΕ
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Европейская прокуратура ведёт расследование крупного дела о мошенничестве и контрабанде на таможне в Греции. Идут обыски и задержания. Сдедственные действия проводятся также в Италии, Испании, Болгарии, Франции и Бельгии.

Греческая полиция провела масштабную операцию на границе в рамках дела о мошенничестве при оформлении таможенных документов, контрабанде, взяточничестве и других серьёзных преступлениях против Европейского союза.

Расследование инициировала Европейская прокуратура, которая обратилась к Министерству внутренней безопасности и Департаменту уголовного розыска Греции с просьбой провести следственные мероприятия.

Одновременно они идут в Италии, Испании, Болгарии, Франции и Бельгии.

Как стало известно, на одном из таможенных постов морского порта Пирея был проведён полицейский рейд. Также прошли обыски в домах и офисах 20 сотрудников. Арестованы 8 человек.

Троим из них вменяют в вину незаконное хранение оружия. Остальным пяти предъявили обвинения в целом ряде серьёзных правонарушений.

В частности, как сообщается, речь идёт о контрабанде, поскольку при таможенном досмотре подозреваемые за взятки регистрировали другие товары, а не те, что на самом деле находились в прибывавших в Пирей контейнерах.

Кроме того, на данный момент обнаружено и изъято около 4,5 миллионов евро. Обыски по месту жительства и работы подозреваемых продолжатся завтра.

В рамках дела, возбуждённого на основании предоставленной Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) информации, расследуется целый ряд серьёзных преступлений, включая махинации с НДС, создание и руководство преступной организацией, подкуп должностных лиц, отмывание денег.

По оценкам, сумма, потерянная греческим государством и Европейским союзом из-за действий преступников, превышает 250 миллионов евро.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Раковины, сушёный морской конёк, изделия из кожи варана. Что лучше не привозить из отпуска?

Почётный король Испании Хуан Карлос I вернул долг бизнесменам

В Италии мошенники выманили огромные суммы у предпринимателей, имитировав голос министра при помощи ИИ