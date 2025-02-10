Крупные предприниматели и владельцы многомиллионных состояний в Италии получили телефонные звонки от мошенников, выдававших себя за министра обороны, с просьбой перевести около миллиона евро на госнужды.

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В Италии телефонные мошенники имитировали голос министра обороны, чтобы выманить огромные суммы денег у крупных предпринимателей и глав корпораций.

Целый ряд богатейших людей страны получили телефонные звонки от имени Гвидо Крозетто и его сотрудников с просьбой перевести около миллиона евро на банковский счёт в Гонконге. Деньги якобы должны были пойти на оплату выкупа за освобождение похищенных итальянских журналистов на Ближнем Востоке.

Прокуратура Милана ведёт расследование.

"Абсурдная история", как назвал её сам Крозетто в своём посте на сайте Х, началась во вторник. "Сообщили, что со мной хочет связаться известный бизнесмен, с которым я лично не знаком. Во время телефонного разговора он рассказал, что ранее ему звонил я сам, а затем генерал, и что он сделал очень большой перевод на счёт, который ему дал этот "генерал".

Крозетто сообщил об этом полиции, карабинеры приняли заявление от жертвы мошенников.

На следующий день, как сказал министр, произошло нечто подобное, а через день - ещё у двух крупных предпринимателей мошенники пытались выманить деньги, выдавая себя за Гвидо Крозетто.

Люди, которых обманули с помощью подделанного голоса Крозетто

В списке тех, кто получил звонок ненастоящего министра, значатся глава Pirelli Марко Тронкетти Провера, крупыный инвестор Диего Делла Валле, дизайнер Джорджио Армани, генеральный директор Prada Патрицио Бертелли, семьи основателя Ray Ban и Oakley Дель Веккьо и строительного магната Франческо Кальтаджироне, а также бывший президент "Интера" Массимо Моратти.

"Они также связывались со мной, - рассказал бизнесмен изданию Repubblica. Я бы не хотел больше ничего говорить, посмотрим, как пойдёт расследование. В данный момент я предпочитаю сохранять спокойствие. Я, конечно, подал жалобу".

По сообщениям Corriere della Sera, Моратти был единственной жертвой, которая сделала аж два перевода на счёт в Гонконге на общую сумму в один миллион евро. На вопрос, верно ли утверждение, что Моратти заплатил огромную сумму денег, тот ответил: "Правильно говорить, что я подал жалобу, давайте подождём, и тогда я вам скажу".

Пока неясно, использовали ли мошенники голосовой фильтр на базе искусственного интеллекта во время телефонных звонков, или записали аудиосообщение подделанным голосом главы минобороны.

Чтобы установить личности киберпреступников, следователи пытаются отследить, куда ушли средства, поступившие на указанный мошенниками банковский счёт.