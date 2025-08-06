Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Почётный король Испании Хуан Карлос I вернул долг бизнесменам

Почетный король Хуан Карлос I в Аранхуэсе, Испания, 2 июня 2019 года.
Почетный король Хуан Карлос I в Аранхуэсе, Испания, 2 июня 2019 года. Авторское право  АР
Авторское право АР
By Escarlata Sánchez
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Сумма кредитов составила более 4 миллионов евро. Испанские СМИ пишут, что для их погашения король использовал доходы, которые получил за годы жизни в Абу-Даби.

РЕКЛАМА

Почётный король Испании Хуан Карлос I вернул долг в размере более 4 миллионов евро, которые ссудили ему бизнесмены, чтобы он смог рассчитаться с налоговой службой.

Хуан Карлос I, который уже пять лет проживает за пределами Испании, смог выплатить эту сумму благодаря доходам, которые он получил в Абу-Даби.

Часть этих доходов поступает от продажи прав на создание документальных фильмов о его жизни , а другая - от услуг в качестве посредника в коммерческих операциях.

Поскольку в марте 2020 года его сын, король Испании Филипп VI, лишил Хуана Карлоса I финансового пособия, единственным способом урегулировать налоговые проблемы с казначейством стали кредиты, которые выдали представители бизнеса.

Related

В 2021 году Хуан Карлос I расплатился с налоговыми органами Испании, перечислив 4 миллиона евро.**

Он по собственной инициативе подал налоговую декларацию на 8 млн евро - за полеты самолетами частной авиакомпании через фонд Zagatka. Они считаются неденежным доходом и подлежат налогообложению.

Годом ранее он уплатил свыше €678 тысяч по налоговой задолженности за период с 2016 по 2018 годы за "подарки" мексиканского бизнесмена, которые испанские власти классифицировали как "неоправданное увеличение активов".

Хуан Карлос I покинул Испанию в августе 2020 года и с тех пор живет в ОАЭ. В 2014 году он отрекся от престола в пользу своего сына.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Взятки, контрабанда, махинации с документами: на таможне в ЕС вскрыли крупную мошенническую схему

В Италии мошенники выманили огромные суммы у предпринимателей, имитировав голос министра при помощи ИИ

Арестованы 30 членов мошеннической сети по импорту автомобилей из Германии