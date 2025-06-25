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Иран простится с МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене, Австрия, понедельник, 23 июня 2025 года.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене, Австрия, понедельник, 23 июня 2025 года. Авторское право Michael Gruber/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Michael Gruber/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Euronews, AP
Опубликовано
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Парламент Ирана поддержал законопроект о приостановке сотрудничества с ядерным наблюдателем ООН, которого обвиняет в предвзятости.

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Парламент Ирана проголосовал за приостановку сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии - МАГАТЭ, сообщает иранское агентство Tasnim. В Тегеране возмущены, что ведомство не выступило с осуждением американских ударов по ядерным объектам Ирана, произведённых в воскресенье. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что МАГАТЭ таким образом лишается своего международного авторитета.

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Иран отрицает, что занимается разработкой ядерного оружия. Он обвиняет в МАГАТЭ в подтасовке фактов и "политических, а не технических действиях".

Тем временем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси потребовал доступа к иранским ядерным объектам для проверки запасов обогащенного урана. К настоящему моменту независимых оценок ущерба, нанесенного Израилем и США иранской ядерной программе, нет. В понедельник Вашингтон заявил, что амбиции Тегерана в этой области ликвидированы, Иран же утверждает, что успел эвакуировать материалы и оборудование до начала атак.

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