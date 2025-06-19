Армия обороны Израиля минувшей ночью и утром подвергла ударам несколько ядерных объектов в Иране, в том числе - реактор IR-40 в городе Араке.

Иранские СМИ сообщают, что гражданские лица эвакуированы из близлежащих районов, и разрушений там не зафиксированы, хотя, на фото и видео запечатлены взрывы.

Накануне ЦАХАЛ предупредил о том, что реактор будет атакован, и призвал жителей покинуть район.

А уже в день атаки в ведомстве доложили, что ВВС Израиля нанесли удар по объекту в Араке, "включая активную зону реактора, которая является ключевым компонентом в производстве плутония".

Что мы знаем об IR-40?

По данным американской некоммерческой организации Missile Systems Defence Alliance, объект в Араке был построен в 2003 году.

Известно, что его составляют ядерный реактор IR-40 и завод по производству тяжёлой воды. Точные технические характеристики объекта держатся в секрете, так как в его создании принимали участие иностранные специалисты, в том числе из некоего российского конструкторского предприятия "Nikit".

Иранские власти настаивали на том, что реактор предназначен только для гражданских целей. Но западные эксперты неоднократно высказывали опасения, что на нём могут производиться расщепляющиеся материалы для военных нужд.

По оценкам, завод может производить до 9 кг. плутония, чего, согласно опасениям США, достаточно для производства ядерного оружия.

Деактивация реактора была одним из условий Совместного всеобъемлющего плана действий, подписанного в 2015 году, и снятия санкций. По договору Иран должен был модицифировать завод под научные исследования, полностью лишив его оружейного потенциала.

В 2016-м власти объявили, что активная зона зацементирована. Однако в том же году инспекторы сообщали, что Иран превысил максимально допустимый предел запасов тяжёлой воды.

Кроме того, Тегеран в нарушение СВДП передал Оману более 80 метрических тонн тяжёлой воды, ранее предназначавшейся для реактора в Араке.

Утекла ли радиация?

Местное гостелевидение выпустило заявление о том, что "радиационного риска для здоровья населения" нет.

В МАГАТЭ подтвердили, что реактор получил повреждения.

"Он был неработоспособный и не содержал ядерного материала, поэтому никаких радиологических последствий не было”, - заявили в Международном агентстве по атомной энергии.

Впрочем, агентство отметило, что у него нет информации о том, был ли повреждён завод по производству тяжелой воды рядом с реактором.