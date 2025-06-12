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Министерство туризма Сирии выпустило новые циркуляры, определяющие порядок купания на общественных пляжах и в бассейнах, требуя от женщин носить буркини или "более скромный" купальник, а от мужчин - не быть "топлесс" вне воды.

Это решение, вызвавшее широкое осуждение среди граждан, многие считают посягательством наличные свободы и отражением интеллектуальной отсталости, несовместимой с духом времени.

В министерстве сослались на "уважение к общественному вкусу и моральным ценностям". В заявлении говорится, что женщинам следует носить "более скромные купальники", такие как буркини, и подчеркивается необходимость надевать "халат свободного покроя", когда вы выходите из воды. Мужчинам запрещается находиться "топлесс" в общественных местах.

Циркуляры допускают исключения для отелей и "курортов с высоким рейтингом", где разрешается носить "обычные западные" купальники при условии соблюдения общественных приличий.

Этот шаг вызвал ожесточенную дискуссию в социальных сетях, мнения разделились на сторонников, которые считают это решение "защитой самобытности и ценностей", и противников, которые видят в нем "вмешательство в личные свободы".

Одна из жительниц Дамаска рассказала Euronews на условиях анонимности из соображений безопасности: "Что носить, что сидеть, что делать? Кто сказал им, что у нас нет морали? Мир достиг Марса, а некоторые из этих чиновников не вылезали из 18 века. Мы не против скромности, но зачем всех загонять в рамки одной морали? Не все понимают одно и то же. Это не скромность, это отсталость".

"Решение Министерства туризма выглядит как попытка навязать одну модель поведения и одежды плюралистическому и различному обществу, не принимая во внимание разнообразие общества и право личности на выбор", - говорит Муханнад, 26-летний молодой человек.

В то время, когда Сирия стремится навести порядок внутри страны и улучшить свой имидж перед международным сообществом и туристами, введение жестких ограничений на личные свободы может иметь обратный эффект, особенно в сфере туризма, который ориентирован на разнообразие посетителей и культур.