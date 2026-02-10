Видео. Мобильный бассейн учит сельских школьников плавать

Вот уже больше года по сельским районам департамента Мозель на северо-востоке Франции курсирует грузовик с мобильным бассейном, который привозит уроки плавания прямо к школьникам.
Инициатива призвана решить проблемы школ в коммунах, где муниципальные бассейны находятся слишком далеко или вовсе отсутствуют.
Грузовик оснащен подогреваемым бассейном, системами фильтрации и подвижным дном, что позволяет инструктором обучать детей базовым навыкам поведения на воде в контролируемых условиях.
Учителя и спасатели говорят, что проект сокращает время на дорогу и обеспечивает школьникам регулярные занятия по плаванию рядом с их школами.