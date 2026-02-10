Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Архивный снимок. Грузовик с передвижным бассейном проводит уроки для школьников в сельских коммунах департамента Мозель.
No Comment

Видео. Мобильный бассейн учит сельских школьников плавать

Последние обновления:

Грузовик с передвижным бассейном разъезжает по сельским коммунам департамента Мозель во Франции, проводя уроки плавания там, где нет обычных бассейнов.

Вот уже больше года по сельским районам департамента Мозель на северо-востоке Франции курсирует грузовик с мобильным бассейном, который привозит уроки плавания прямо к школьникам.

Инициатива призвана решить проблемы школ в коммунах, где муниципальные бассейны находятся слишком далеко или вовсе отсутствуют.

Грузовик оснащен подогреваемым бассейном, системами фильтрации и подвижным дном, что позволяет инструктором обучать детей базовым навыкам поведения на воде в контролируемых условиях.

Учителя и спасатели говорят, что проект сокращает время на дорогу и обеспечивает школьникам регулярные занятия по плаванию рядом с их школами.

