США ввели санкции против спецпредставителя ООН Альбанезе, назвав ее действия "злонамеренными"

РЕКЛАМА

В среду администрация Трампа заявила, что вводит санкции против независимого следователя, занимающегося расследованием нарушений прав человека на палестинских территориях. Как отражено в заявлении Госдепартамента, "Соединенные Штаты неоднократно осуждали и возражали против предвзятой и злонамеренной деятельности Альбанезе, которая уже давно сделала ее непригодной для работы в качестве Специального докладчика. Альбанезе высказывает неприкрытый антисемитизм, выражает поддержку терроризму и открытое презрение к Соединенным Штатам, Израилю и Западу. Эта предвзятость проявлялась на протяжении всей ее карьеры, включая рекомендации МУС без законных оснований выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта".

Это произошло в тот момент, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждает с президентом США Дональдом Трампом прекращение огня в Газе и освобождение удерживаемых террористической группировкой ХАМАС заложников.

Пока неясно, каковы практические последствия санкций и сможет ли Альбанезе посещать США.

Альбанезе - итальянский юрист-правозащитник, которая открыто заявляет о том, что она называет "геноцидом" палестинцев в секторе Газа. И Израиль, и США отрицают это обвинение.

Сторонние эксперты, такие как Альбанезе, не представляют Организацию Объединенных Наций и у них нет официальных полномочий. Тем не менее, они отчитываются перед советом в качестве средства мониторинга соблюдения прав человека.

В последние недели Альбанезе призывала другие страны ввести санкции против Израиля, чтобы остановить войну в Газе. Она также активно поддерживала выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест Нетаньяху и других высокопоставленных израильских чиновников.

Ранее она опубликовала доклад, в котором назвала несколько крупных американских компаний в числе тех, кто помогает израильской оккупации и войне в Газе. Операция в секторе началась после террористического нападения 7октября 2023 года боевиков ХАМАС на юг Израиля с убийством 1200 человек и захватом сотен заложников. В докладе рассматриваются организации, поставляющие оружие израильским военным, а также производители оборудования, с помощью которого бульдозером сносятся дома палестинцев, обвиненных в терроризме.

Лиз Эвенсон, директор по вопросам международного правосудия в Human Rights Watch, заявила, что решение правительства США "на самом деле направлено на то, чтобы заставить замолчать эксперта ООН за то, что он выполняет свою работу - говорит правду о нарушениях Израиля в отношении палестинцев и призывает правительства и корпорации не быть соучастниками.

Страны-члены ООН и МУС должны решительно противостоять бесстыдным попыткам правительства США заблокировать правосудие в отношении самых страшных преступлений в мире и осудить возмутительные санкции против Альбанезе".

Израильские официальные лица осудили доклад Альбанезе как "юридически необоснованный, клеветнический", а также как "вопиющее злоупотребление служебным положением" и обвинили ее в "обелении злодеяний ХАМАС".

"Кампания политической и экономической войны Альбанезе против Соединенных Штатов и Израиля больше не будет испытывать наше терпение, - написал в социальных сетях госсекретарь США Марко Рубио. - Мы всегда будем поддерживать наших партнеров в их праве на самооборону".

США не участвовали ни в одной из двух сессий Совета ООН по правам человека в этом году. Администрация Трампа отказалась от участия в них в начале 2025.

Просьба о комментарии со стороны высшего органа ООН по правам человека не получила немедленного ответа.