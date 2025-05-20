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Союзники Израиля осудили расширение военной операции в Газе

Перемещенные палестинцы бегут из Хан-Юниса, Газа, на фоне продолжающегося израильского военного наступления в этом районе, в понедельник, 19 мая 2025 года.
Перемещенные палестинцы бегут из Хан-Юниса, Газа, на фоне продолжающегося израильского военного наступления в этом районе, в понедельник, 19 мая 2025 года. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Tamsin Paternoster
Опубликовано
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Великобритания, Франция и Канада осудили расширение израильской операции в Газе. Они призвали Израиль обеспечить доступ гуманитарной помощи и пригрозили принять конкретные меры в случае продолжения наступления

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Три ключевых союзника Израиля — Великобритания, Франция и Канада выступили с совместным заявлением, в котором осудили расширение израильской военной операции в секторе Газа. В документе подчёркивается, что эскалация конфликта вызывает серьёзную обеспокоенность.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении «взять под контроль» весь сектор. В ответ союзники охарактеризовали гуманитарную ситуацию в анклаве как «невыносимую» и призвали израильское руководство немедленно обеспечить доступ гуманитарной помощи.

С 2 марта в Газу полностью прекращены поставки гуманитарной помощи. Это вызвало резкую критику со стороны международных гуманитарных организаций, включая Организацию Объединённых Наций. В воскресенье, спустя одиннадцать недель, Нетаньяху объявил о частичном снятии ограничений, разрешив ввоз ограниченного объёма продовольствия.

Это решение вызвало негативную реакцию среди ультраправых членов израильского кабинета, которые выступили против любых попыток смягчения блокады. В ответ на критику премьер-министр опубликовал видеообращение, в котором объяснил, что пошёл на уступки под давлением международного сообщества.

Однако Великобритания, Франция и Канада сочли такие меры «совершенно недостаточными». В их заявлении подчёркивается, что отказ в предоставлении гуманитарной помощи гражданскому населению «неприемлем и противоречит нормам международного гуманитарного права».

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Три государства заявили о готовности предпринять «конкретные действия», если Израиль не прекратит наступление и не обеспечит полноценный и безопасный доступ гуманитарной помощи в сектор Газа.

В ответ Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит военную кампанию «до полной победы». Он обвинил западных лидеров в попытке "вознаградить" ХАМАС за нападение 7 октября:

«Лидеры Лондона, Оттавы и Парижа предлагают огромную награду за геноцидную атаку на Израиль и одновременно поощряют будущие злодеяния», — сказал он.

Нетаньяху также призвал европейских лидеров следовать «видению» Дональда Трампа на пути к прекращению конфликта между Израилем и ХАМАС. С другой стороны он признал, что даже «величайшие друзья Израиля в мире» выразили обеспокоенность по поводу гуманитарной катастрофы, в частности из-за кадров, на которых запечатлены голодающие мирные жители Газы.

Президент США Дональд Трамп, находясь с визитом в регионе на прошлой неделе (в программу которого не входила остановка в Израиле), выступил с критикой по поводу масштабного продовольственного кризиса в анклаве. Почти сразу после окончания его турне Израиль начал новое наземное наступление на Газу.

В министерстве здравоохранения Газы считают,что Израиль не различает гражданских лиц от боевиков. По их данным в результате авиаударов за минувшие выходные в секторе погибло несколько сотен человек.

«Бои идут интенсивно, и мы добиваемся успехов. Мы возьмём под контроль весь сектор», — заявил Нетаньяху в видеозаписи, опубликованной в Telegram в понедельник.

В совместном заявлении Великобритания, Франция и Канада подтвердили поддержку прекращения огня, а также принципа «двух государств», предусматривающего сосуществование Израиля и Палестины в рамках устойчивого мирного соглашения.

Кроме того, союзники осудили любые попытки расширения израильских поселений на Западном берегу, подчеркнув, что такие действия являются незаконными.

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В отдельном заявлении, опубликованном в понедельник, министры иностранных дел Германии, Италии, Японии и ещё восемнадцати стран призвали Израиль немедленно и в полном объёме возобновить доставку гуманитарной помощи в Газу под эгидой ООН и неправительственных организаций.

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