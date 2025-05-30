Венгерская ферма приютила украинских беженцев-инвалидов

РЕКЛАМА

Люди с ограниченными возможностями ухаживают за животными на ферме Стража в венгерском Сабадсаллаше. В 2012 году Чаба Немет и его жена открыли туристический бизнес в деревне округа Бач-Кишкун, наняв людей с нарушениями интеллекта.

Позже они создали общественный социальный кооператив, чтобы помочь молодым людям с особыми потребностями получить опыт работы и стать независимыми. Они хотели продолжить работу после эпидемии Ковида, но в Украине началась война.

Они сразу же начали принимать беженцев с тяжелыми формами инвалидности, и к марту 2022 года их гостевой дом был переполнен и вмещал почти 50 человек.

"К нам обращаются из разных больниц украинские беженцы, которых больница могла бы выписать, но им практически некуда идти, потому что у них нет родственников, их состояние таково, что они вообще не могут существовать самостоятельно. От людей с деменцией до инвалидов-колясочников, от глухих семей до параноидальных шизофреников, мы обслуживаем пожилых пенсионеров и людей, перенесших инсульт", - рассказывает Беата Неметне Хорват, директор-президент кооператива фермы "Стража".

Сейчас на ферме живут более 20 украинцев. Виктория приехала из Черкасской области с двумя дочерьми-инвалидами. Одна из них уже вернулась в Украину.

"Нас было очень много. Но с тех пор многие из них интегрировались в общество: кто-то переехал в другие страны, кто-то нашел работу и жилье. Жизнь продолжается. И люди должны как-то жить дальше. Конечно, я хочу вернуться домой. Мы хотим быть со своими семьями. Но ситуация такая, что мы сейчас здесь. Наши семьи разделены. Моя душа болит за мою дочь и мою семью, но я должна думать об Александре. Ведь идет война, и никто не знает, что тебе на голову может упасть. Я не могу заботиться о ней в подвале или убежище. Поэтому мы остаемся здесь", - говорит Виктория.

Сергей до войны жил в Харькове. Из-за диабета ему пришлось ампутировать ногу. Именно на ферме он познакомился с Ириной, с которой у него завязались романтические отношения. По телефону он показывает ей свой дом, который был сильно поврежден во время российской атаки.

"Я практически жил один. Конечно, было очень трудно. Война началась 24 февраля, 14-го я заменил старые окна на пластиковые. Я так долго мечтал иметь теплую, уютную квартиру. Но началась война".

На ферме есть парапарк, где дети с ограниченными возможностями и без могут играть вместе и узнавать много нового друг о друге.

В силу возраста и инвалидности (интеллектуальной, сенсорной или физической) люди, нуждающиеся в особом уходе, не могут жить самостоятельно, поэтому на ферме работает круглосуточная служба помощи. С 2024 года деятельность по поддержке расширилась и теперь включает в себя наставничество над уязвимыми семьями, живущими в арендованном жилье в близлежащих муниципалитетах и в Будапеште (в настоящее время около 200 человек).

Проект реализуется за счет безвозвратно гранта в размере 1,258 млрд форинтов, совместно финансируемого Европейским Союзом и Венгрией в рамках программы "План Сечени Плюс".

Габор Киш, Euronews:

"За последние 3 года ферма "Стража" помогла сотням людей с ограниченными возможностями, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Они приезжают со всей Украины - от матери с восемью детьми до врача и профессионального спортсмена".