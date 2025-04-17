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Си Цзиньпин завершает турне по Юго-Восточной Азии визитом в Камбоджу

Камбоджийцы встречают председателя КНР
Камбоджийцы встречают председателя КНР Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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Председатель КНР прибыл в Камбоджу, завершая таким образом турне по Юго-Восточной Азии, в ходе которого он посетил Вьетнам и Малайзию. Цель поездки — укрепление и развитие отношений с ключевыми партнерами в регионе на фоне торговой напряженности в отношениях с США

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Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг прибыл в Камбоджу с двухдневным государственным визитом, завершив дипломатическое турне по Юго-Восточной Азии, в ходе которого он посетил Вьетнам и Малайзию. Цель поездки — укрепление и развитие связей с ключевыми партнерами в регионе на фоне глобальной экономической нестабильности и торговой напряженности в отношениях с США.

В международном аэропорту Пномпеня китайского лидера встретил король Нородом Сихамони. В программе визита — переговоры с премьер-министром Хун Манем и председателем Сената Хун Сеном.

Одной из ключевых тем встречи, как ожидается, станет торговля, особенно в контексте введённых Соединёнными Штатами пошлин на китайские и камбоджийские товары. Ожидается подписание ряда соглашений о расширении двустороннего сотрудничества.

Визит проходит на фоне символичной даты — 50-летия прихода к власти красных кхмеров, режим которых в прошлом пользовался поддержкой со стороны Пекина. Хотя об этой теме в официальной повестке не говорится, исторический контекст придаёт визиту дополнительное значение.

Экономическое сближение Пекина и Пномпеня с каждым годом усиливается. Премьер-министр Камбоджи Хун Мане недавно назвал Китай «важным и незаменимым другом» и «первоклассным партнёром». Поддержка Китая сыграла ключевую роль в стремительном экономическом росте Камбоджи.

По данным на 2024 год, Китай является крупнейшим торговым партнёром и инвестором страны. Среди наиболее обсуждаемых проектов — финансируемое Пекином расширение военно-морской базы Реам. Этот проект вызывает обеспокоенность у западных государств в связи с возможным размещением там китайского военно-морского флота, но камбоджийские власти такие обвинения отрицают.

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Во время всего своего турне по региону Си Цзиньпин последовательно продвигал идею усиления экономических связей, представляя Китай оплотом стабильности в условиях растущего западного протекционизма. Он призывал к противодействию односторонним мерам США и к укреплению сотрудничества в сферах торговли, инвестиций и инфраструктуры.

В Малайзии китайский лидер встретился с премьер-министром Анваром Ибрагимом и королем Султаном Ибрагимом. По итогам визита были подписаны соглашения о торговле, развитии промышленных зон и расширении экспорта сельхозпродукции. Также обсуждались проекты в рамках инициативы «Один пояс — один путь», предполагаемые строительство масштабной железнодорожной линии.

Во Вьетнаме Си Цзиньпин провёл переговоры с высшим руководством страны, включая генерального секретаря Коммунистической партии То Лама. Стороны договорились о сотрудничестве в сферах логистики, инфраструктуры и обороны. Было подписано несколько меморандумов, в том числе о совместном железнодорожном проекте и расширении доступа вьетнамской сельхозпродукции на китайский рынок.

Дипломатическое турне Си Цзиньпина подчеркивает растущую роль Китая как стратегического игрока в Юго-Восточной Азии и демонстрирует стремление Пекина укрепить связи с ближайшими соседями в условиях глобальных вызовов и усиливающегося соперничества с США.

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