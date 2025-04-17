Си Цзиньпин завершает турне по Юго-Восточной Азии визитом в Камбоджу

By Euronews

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Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг прибыл в Камбоджу с двухдневным государственным визитом, завершив дипломатическое турне по Юго-Восточной Азии, в ходе которого он посетил Вьетнам и Малайзию. Цель поездки — укрепление и развитие связей с ключевыми партнерами в регионе на фоне глобальной экономической нестабильности и торговой напряженности в отношениях с США.

В международном аэропорту Пномпеня китайского лидера встретил король Нородом Сихамони. В программе визита — переговоры с премьер-министром Хун Манем и председателем Сената Хун Сеном.

Одной из ключевых тем встречи, как ожидается, станет торговля, особенно в контексте введённых Соединёнными Штатами пошлин на китайские и камбоджийские товары. Ожидается подписание ряда соглашений о расширении двустороннего сотрудничества.

Визит проходит на фоне символичной даты — 50-летия прихода к власти красных кхмеров, режим которых в прошлом пользовался поддержкой со стороны Пекина. Хотя об этой теме в официальной повестке не говорится, исторический контекст придаёт визиту дополнительное значение.

Экономическое сближение Пекина и Пномпеня с каждым годом усиливается. Премьер-министр Камбоджи Хун Мане недавно назвал Китай «важным и незаменимым другом» и «первоклассным партнёром». Поддержка Китая сыграла ключевую роль в стремительном экономическом росте Камбоджи.

По данным на 2024 год, Китай является крупнейшим торговым партнёром и инвестором страны. Среди наиболее обсуждаемых проектов — финансируемое Пекином расширение военно-морской базы Реам. Этот проект вызывает обеспокоенность у западных государств в связи с возможным размещением там китайского военно-морского флота, но камбоджийские власти такие обвинения отрицают.

Во время всего своего турне по региону Си Цзиньпин последовательно продвигал идею усиления экономических связей, представляя Китай оплотом стабильности в условиях растущего западного протекционизма. Он призывал к противодействию односторонним мерам США и к укреплению сотрудничества в сферах торговли, инвестиций и инфраструктуры.

В Малайзии китайский лидер встретился с премьер-министром Анваром Ибрагимом и королем Султаном Ибрагимом. По итогам визита были подписаны соглашения о торговле, развитии промышленных зон и расширении экспорта сельхозпродукции. Также обсуждались проекты в рамках инициативы «Один пояс — один путь», предполагаемые строительство масштабной железнодорожной линии.

Во Вьетнаме Си Цзиньпин провёл переговоры с высшим руководством страны, включая генерального секретаря Коммунистической партии То Лама. Стороны договорились о сотрудничестве в сферах логистики, инфраструктуры и обороны. Было подписано несколько меморандумов, в том числе о совместном железнодорожном проекте и расширении доступа вьетнамской сельхозпродукции на китайский рынок.

Дипломатическое турне Си Цзиньпина подчеркивает растущую роль Китая как стратегического игрока в Юго-Восточной Азии и демонстрирует стремление Пекина укрепить связи с ближайшими соседями в условиях глобальных вызовов и усиливающегося соперничества с США.