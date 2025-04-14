Лидера Китая во Вьетнаме встретили на самом высоком уровне

By Euronews

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в торговой войне нет победителей, начав в понедельник турне по Юго-Восточной Азии с Вьетнама. Ожидается, что после Вьетнама Си Цзиньпин отправится в Малайзию, а затем в Камбоджу.

Си написал в редакционной статье, опубликованной в официальных СМИ Вьетнама и Китая: "Наши две страны должны решительно защищать многостороннюю торговую систему, стабильные глобальные промышленные и производственные цепочки, а также открытую международную среду, основанную на сотрудничестве".

В аэропорту китайского лидера встречал президент Вьетнама Лыонг Куонг, что является почетным знаком, который не часто оказывают гостям. Приема такого уровня во Вьетнаме не было с 1991 года. На официальной церемонии выступали студенты группы барабанного искусства, а женщины и дети размахивали красно-желтыми флагами Китая и Коммунистической партии.

Хотя поездка Си Цзиньпина, вероятно, была запланирована ранее, она приобрела большое значение из-за торгового противостояния между Китаем и США. Визит дает Пекину возможность укрепить свои альянсы и найти решение проблемы высокого торгового барьера, который США установили для китайского экспорта.

В Ханое Си встретился со своим коллегой, генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама То Ламом. "Перед лицом беспорядков и потрясений в нынешнем глобальном контексте приверженность Китая и Вьетнама мирному развитию, углублению дружбы и сотрудничества принесла миру ценную стабильность и уверенность", - сказал он.

Он также встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем. Стороны подписали ряд меморандумов, подробности которых не разглашаются. Сообщается, что подписаны 45 соглашений.

Nhan Dan, официальный рупор Коммунистической партии Вьетнама, сообщил, что Китай и Вьетнам ускорят реализацию железнодорожного проекта стоимостью 8 миллиардов долларов, соединяющего две страны, в рамках сделки, которая была одобрена в феврале.

Вьетнам, как и Китай, находится под властью коммунистической однопартийной системы, но имеет прочные отношения с США. В 2023 году он стал единственной страной, которая приняла и президента США Джо Байдена, и председателя КНР Си Цзиньпина. В том же году был повышен уровень дипломатического представительства США до самого высокого, такого же, как у Китая и России.

Вьетнам стал одним из крупнейших бенефициаров стран, пытающихся отсоединить свои цепочки поставок от Китая, поскольку сюда переместились предприятия. Китай является его крупнейшим торговым партнером, а объем китайско-вьетнамской торговли вырос на 14,6% в годовом исчислении в 2024 году, по данным китайских государственных СМИ.

В соответствии с распоряжением президента США Дональда Трампа до 90-дневной паузы Вьетнам был обложен пошлинами в 46%. В отношении действуют новые сборы в 145%.

Ожидается, что после Вьетнама Си отправится в Малайзию, а затем в Камбоджу.