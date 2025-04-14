NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Лидера Китая во Вьетнаме встретили на самом высоком уровне

Китайск��му лидеру устроили прием на высоком уровне во Вьетнаме
Китайскому лидеру устроили прием на высоком уровне во Вьетнаме Авторское право AP Photo/Minh Hoang, Pool
Авторское право AP Photo/Minh Hoang, Pool
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Приема такого уровня во Вьетнаме не было с 1991 года. Визит дает Пекину возможность укрепить свои альянсы и найти решение проблемы высокого торгового барьера, который США установили для китайского экспорта.

РЕКЛАМА

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в торговой войне нет победителей, начав в понедельник турне по Юго-Восточной Азии с Вьетнама. Ожидается, что после Вьетнама Си Цзиньпин отправится в Малайзию, а затем в Камбоджу.

Си написал в редакционной статье, опубликованной в официальных СМИ Вьетнама и Китая: "Наши две страны должны решительно защищать многостороннюю торговую систему, стабильные глобальные промышленные и производственные цепочки, а также открытую международную среду, основанную на сотрудничестве".

В аэропорту китайского лидера встречал президент Вьетнама Лыонг Куонг, что является почетным знаком, который не часто оказывают гостям. Приема такого уровня во Вьетнаме не было с 1991 года. На официальной церемонии выступали студенты группы барабанного искусства, а женщины и дети размахивали красно-желтыми флагами Китая и Коммунистической партии.

Хотя поездка Си Цзиньпина, вероятно, была запланирована ранее, она приобрела большое значение из-за торгового противостояния между Китаем и США. Визит дает Пекину возможность укрепить свои альянсы и найти решение проблемы высокого торгового барьера, который США установили для китайского экспорта.

В Ханое Си встретился со своим коллегой, генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама То Ламом. "Перед лицом беспорядков и потрясений в нынешнем глобальном контексте приверженность Китая и Вьетнама мирному развитию, углублению дружбы и сотрудничества принесла миру ценную стабильность и уверенность", - сказал он.

Он также встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем. Стороны подписали ряд меморандумов, подробности которых не разглашаются. Сообщается, что подписаны 45 соглашений.

Nhan Dan, официальный рупор Коммунистической партии Вьетнама, сообщил, что Китай и Вьетнам ускорят реализацию железнодорожного проекта стоимостью 8 миллиардов долларов, соединяющего две страны, в рамках сделки, которая была одобрена в феврале.

Вьетнам, как и Китай, находится под властью коммунистической однопартийной системы, но имеет прочные отношения с США. В 2023 году он стал единственной страной, которая приняла и президента США Джо Байдена, и председателя КНР Си Цзиньпина. В том же году был повышен уровень дипломатического представительства США до самого высокого, такого же, как у Китая и России.

Вьетнам стал одним из крупнейших бенефициаров стран, пытающихся отсоединить свои цепочки поставок от Китая, поскольку сюда переместились предприятия. Китай является его крупнейшим торговым партнером, а объем китайско-вьетнамской торговли вырос на 14,6% в годовом исчислении в 2024 году, по данным китайских государственных СМИ.

В соответствии с распоряжением президента США Дональда Трампа до 90-дневной паузы Вьетнам был обложен пошлинами в 46%. В отношении действуют новые сборы в 145%.

Ожидается, что после Вьетнама Си отправится в Малайзию, а затем в Камбоджу.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Резкие колебания на фондовых рынках из-за пошлин Трампа

США выведут Панамский канал из-под влияния Китая - глава Пентагона

Китайские военные начали широкомасштабные военные учения в районе Тайваня