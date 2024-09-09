Число жертв тайфуна "Яги" во Вьетнаме достигло 59 человек

By euronews

Тайфун "Яги" — сильнейший в этом году в Азии шторм. Из-за вызванных им оползней и наводнений погибли не менее 59 человек, сотни пострадали.

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Число жертв тайфуна "Яги" на севере Вьетнама увеличилось до 59 человек, пострадали — сотни. 44 из них погибли в результате оползней, заявили в Министерстве сельского хозяйства и развития в понедельник.

"Яги" — сильнейший ураган в Азии в этом году — ослаб до уровня "тропической депрессии" по шкале ураганов Саффира-Симпсона, тем не менее власти предупреждают, что опасность наводнений и оползней сохраняется.

В выходные тайфун со скоростью ветра до 203 км/ч налетел на столицу Вьетнама, Ханой, а сейчас движется в западном направлении. В Ханое он срывал крыши с домов и выкорчевывал деревья, что привело к отключениям электричества по всему региону.

Водители машин специально снижали скорость, чтобы прикрыть от ветра людей на скутерах.

Утром в понедельник в провинции Пху Тхо рухнул мост, из-за чего в реку Хонгха упали десять автомобилей и два скутера, заявил вице-премьер Вьетнама. По данным местных СМИ, троих людей удалось спасти, еще 13 числятся пропавшими без вести. Есть ли жертвы — пока неизвестно.

В провинции Каобанг в реку унесло автобус с 20 пассажирами.

В результате шторма у берегов Вьетнама затонула по меньше мере 64 рыбацких лодки. Спасатели обнаружили в открытом море 27 человек.

В портовом городе Хайфон, где находятся многие международные заводы, уровень на улицах некоторых районов достигал полутора метра. Были повреждены линии электропередачи и электрические столбы. Металлические листы крыш и рекламные щиты по всему городу.

В выходные работу приостановили четыре аэропорта на севере Вьетнама.

Из прибрежных городов были эвакуированы почти 50 тысяч человек. Власти призвали оставшихся жителей не покидать дома.