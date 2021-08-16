Камбоджа: "Брат номер 5" подал апелляцию
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Последний остающийся в живых лидер "Красных кхмеров" подал апелляцию на решение суда, приговорившего его к пожизненному заключению за геноцид вьетнамцев в Камбодже.
В 1970-ые годы "брат номер пять" Кхиеу Сампхан был главой правительства Демократической Кампучии. За время существования коммунистического государства кхмеров в стране погибли от одного до трех миллионов человек: этнических вьетнамцев, китайцев и представителей чамских народов.
В 2014 году специальный суд Камбоджи приговорил Кхиеу Сампхана и других лидеров "Красных кхмеров" к пожизненному заключению по обвинению в преступлениях против человечности. А в 2018 — вынес такой же приговор, но уже по обвинению в геноциде.