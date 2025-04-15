Ядерную программу Ирана снова обсудят в Омане

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Следующий раунд переговоров между Ираном и США состоится в Маскате (Оман) 19 апреля. Об этом сообщает информационное агентство IRNA со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Ирана Исмаила Багаи.

Американские официальные лица пока не подтвердили место проведения переговоров.

При этом представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наини заявил, что "национальная безопасность, оборонная и военная мощь входят в число "красных линий" Ирана, которые нельзя обсуждать и о которых нельзя договариваться ни при каких обстоятельствах".

Ранее Дональд Трамп вновь заявил, что Иран должен отказаться от надежд на получение ядерного оружия.

"Иран должен избавиться от концепции ядерного оружия. У них не может быть ядерного оружия", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете во время брифинга с президентом Сальвадора.

Результаты переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной проблеме будут зависеть от проверки иранской программы обогащения урана, сообщил

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире телеканала Fox News заявил, что переговоры будут сфокусированы на "двух критически важных моментах".

"Это во многом касается верификации программы обогащения, а затем, в конечном счете, верификации вооружений. Сюда включены ракеты, типы ракет, которые они у себя накопили, и сюда же включен ядерный инициатор для бомбы".

Он также заявил, что Ирану "не нужно обогащать уран больше 3,67%".

"В одних обстоятельствах они обогащаются на 60%, в других - на 20%. Этого не может быть. Вам не нужно осуществлять - как они утверждают - гражданскую ядерную программу, в рамках которой вы обогащаете уран выше 3,67%".

Уиткофф также опубликовал заявление, в котором говорится, что "сделка с Ираном будет заключена только в том случае, если это будет сделка Трампа".

"Любое окончательное соглашение должно заложить основу для мира, стабильности и процветания на Ближнем Востоке - это означает, что Иран должен остановить и ликвидировать свою программу обогащения ядерного топлива и создания оружия. Для всего мира крайне важно, чтобы мы заключили жесткую, справедливую сделку, которая будет долговечной, и именно это президент Трамп попросил меня сделать", - заявил Уиткофф.

Следует отметить, что предыдущее соглашение, которое Трамп критикует и из которого США вышли в 2018 году, уже запрещало Ирану обогащать уран свыше 3,67% .

Для получения оружия необходим уран, обогащенный до 90%, с уровня 60% для этого необходимо пройти относительно короткий технический этап.

Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA) 2015 года, широко известный как иранская ядерная сделка, считался одним из главных дипломатических достижений своего времени.

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В соответствии с ним Тегеран получил облегчение санкций за ограничение своей ядерной программы.

Но всего три года спустя Дональд Трамп вывел США из пакта, назвав его "плохой сделкой" и заявив, что он сам может сделать лучше.

Выход США не привел к полному разрушению JCPOA, но еще больше обострил напряженность между США и Ираном и усложнил для европейских участников сделки ее сохранение.

Первый раунд нынешних переговоров по поводу стремительно развивающейся ядерной программы Тегерана состоялся в минувшие выходные в Омане.

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Трамп неоднократно угрожал нанести авиаудары по ядерным объектам Ирана, если соглашение не будет достигнуто.