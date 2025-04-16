Хаменеи не испытывает чрезмерного оптимизма по поводу переговоров с США

By Abby Chitty и AP

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи одобрил ход переговоров с США, выступая перед высокопоставленными чиновниками в Тегеране во вторник, но остался скептичен в отношении их успеха.

"Мы не должны быть ни слишком оптимистичными в отношении этого диалога, ни слишком пессимистичными, - сказал 85-летний Хаменеи. - Первые шаги были сделаны хорошо и выполнены должным образом. В дальнейшем следует внимательно следить за процессом".

"Красные линии ясны как для другой стороны - так и для нас. Мы можем достичь результата, а можем и не достичь, но в любом случае это стоит того, чтобы продолжать", - добавил аятолла.

Он также призвал иранских чиновников "не привязывать дела страны" к переговорам, второй раунд которых запланирован на субботу.

"Конечно, мы не полностью доверяем им - мы знаем, с кем имеем дело, - сказал иранский лидер. - Но мы с оптимизмом смотрим на наши собственные возможности".

Тем временем специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что предстоящие американо-иранские переговоры будут посвящены проверке программы обогащения урана и вооружений.

Выступая перед американскими СМИ, Уиткофф пояснил:

"Разговор с иранцами будет в основном касаться двух критических моментов. Первый - обогащение урана, как мы уже говорили. Им не нужно обогащаться до 3,67%. В некоторых обстоятельствах они обогащаются на 60%, а в других - на 20% /.../ Итак, речь идет о проверке программы обогащения и, в конечном счете, о проверке вооружения. Это включает в себя ракеты, тип ракет, которые они там накопили. И в том числе - пусковой механизм для бомбы".

Далее Уиткофф подчеркнул важность этой проверки, повторив слова президента Трампа о том, что если переговоры не дадут положительного результата, то придется искать "альтернативные" решения.

Стив Уиткофф, специальный посланник президента Трампа, выступает во время телевизионного интервью возле Белого дома. AP Photo/Mark Schiefelbein

"Нам потребуется очень жёсткая верификация, ведь за последние несколько лет до нашей администрации она практически не проводилась, - сказал он. - Это должно измениться. И если это изменится, то у нас будет основа для позитивных переговоров. А если не изменится, то нам придется искать альтернативные варианты, которые никого не устроят".

Место проведения переговоров в эти выходные до сих пор не определено: сначала официальные лица предполагали, что переговоры пройдут в Риме, но в начале вторника Иран объявил, что они вернутся в Оман.

Важность этих переговоров огромна, поскольку две страны находятся на пике почти пятидесятилетней вражды.

Президент Трамп постоянно угрожает авиаударами по ядерным объектам Ирана, если соглашение не будет достигнуто.

Тем временем иранские официальные лица все чаще дают понять, что могут приступить к созданию ядерного оружия, ссылаясь на растущие запасы урана, обогащённого почти до оружейного уровня.