Генсек НАТО предупреждает о возможном использовании Россией ядерного оружия в космосе

НАТО обеспокоено тем, что Россия может рассматривать возможность размещения ядерного оружия в космическом пространстве для поражения спутников. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте предупредил о такой возможности в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

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По его словам, возможности Москвы для освоения космического пространства все больше уступают Западу. "Поэтому разработка ядерного оружия в космосе - это способ для России улучшить свои позиции. И это очень тревожно".

Хотя это оружие не будет нацелено на Землю, атаки на спутники могут иметь серьезные последствия, поскольку многие используемые нами системы зависят от спутников, включая навигацию и связь, а также мониторинг окружающей среды.

Рютте добавил, что такой шаг России стал бы нарушением Договора о космосе 1967 года, подписанного Соединенными Штатами и Советским Союзом. Он до сих пор является основой международного космического права и запрещает размещение в космосе оружия массового поражения.

По словам Рютте, союзники по НАТО приспосабливаются к новым вызовам, обмениваются разведывательной информацией и разрабатывают более защищенные спутники.

"В последние годы космос становится все более тесным, опасным и непредсказуемым. Мы знаем, что конкуренция в космосе жесткая и становится все более ожесточенной. И не только в коммерческом плане. Это влияет на всю нашу безопасность", - сказал он.