Посланник ООН: Южный Судан рискует вернуться к гражданской войне

Высшее должностное лицо ООН в Южном Судане спецпредставитель и глава миротворческой миссии Николас Хейсом предупредил, что страна находится на грани возобновления гражданской войны после того, как правительство внезапно отложило последний раунд мирных усилий.

Охарактеризовав ситуацию как "ужасную", Хейсом заявил в понедельник, что международные усилия по поддержке мира будут успешными только в том случае, если президент Сальва Киир и вице-президент Риек Мачар будут готовы к конструктивному взаимодействию и поставят интересы своего народа выше собственных.

Южный Судан, самое молодое государство в мире, получил независимость от Судана в 2011 году после десятилетий вооружённого противостояния. Но к 2013 году конфликт перерос в гражданскую войну, корни которой лежат в этнических противоречиях - силы, верные Кииру, этническому динка, столкнулись со сторонниками Мачара, этническому нуэра.

Конфликт унес жизни более 400 000 человек, прежде чем в 2018 году было подписано мирное соглашение о создании правительства единства. Изначально выборы были назначены на 2023 год, однако они дважды переносились, и теперь ожидаются в 2026 году.

В последнее время напряженность возникла на севере страны, где правительственные войска сражаются с ополченцами, известными как "Белая армия", которые, по общему мнению, поддерживают Мачара.

По сообщениям, 4 марта "Белая армия" захватила военный гарнизон в Насире, что вызвало решительные действия правительства, включая окружение резиденции Мачара в столице Джубе и арест нескольких его союзников.

Несколько дней спустя вертолет ООН, эвакуировавший правительственных солдат из Насира, попал под обстрел, в результате которого погибли несколько человек, в том числе южносуданский генерал.

Рост политической напряженности

Хейсом предупредил, что напряженность и насилие нарастают по мере приближения выборов, и что политическая конкуренция между давними соперниками Кииром и Мачаром усиливается.

Он также отметил, что Киир и Мачар не испытывают достаточного доверия друг к другу, чтобы продемонстрировать лидерство, необходимое для обеспечения выполнения мирного соглашения 2018 года и направления Южного Судана на безопасный и демократический путь вперед.

"Учитывая эту мрачную ситуацию, нам не остается ничего другого, как сделать вывод, что Южный Судан стоит на грани возобновления гражданской войны", - добавил Хейсом.

По его словам, возвращение к конфликту чревато повторением ужасов 2013 и 2016 годов, когда насилие разрушило целые общины и привело к перемещению миллионов людей.

Чтобы помочь деэскалации кризиса, миротворческая миссия ООН, насчитывающая почти 18 000 человек, ведёт интенсивную челночную дипломатию с международными и региональными заинтересованными сторонами, включая Африканский союз.

По словам Хейсома, Киир и Мачар должны встретиться, подтвердить приверженность мирному соглашению 2018 года, поддержать режим прекращения огня, освободить задержанных чиновников и разрешить споры путем диалога, а не военной конфронтации.