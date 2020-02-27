Южный Судан: дети войны

После более чем 5 лет гражданской войны и мирных соглашений, подписанных в сентябре 2018 года, Южный Судан пытается восстановиться. Почти 4 миллиона человек по-прежнему являются беженцами в соседних странах или вынужденными переселенцами.

Травма все еще глубоки, в том числе среди молодежи. Около 100 тысяч детей и подростков подвергались жестокому насилию. Среди них те, кого называют детьми-солдатами.

Мы находимся в Ямбио, столице Западной Экваториальной провинции, на юге страны. Каждое утро десятки подростков собираются в Центре профессионального обучения Тиндока, недалеко от города. Это лишь небольшая группа из 3,6 тысяч детей, демобилизованных из вооруженных сил или группировок в Южном Судане с помощью Организации Объединенных Наций. Их нужно защитить и изменить их имена.

Многие из них, как 19-летний Кристиан, попали туда не по своей воле. Боевики вооруженной группировки захватили его в возрасте 13 лет. 2 года он жил в настоящем аду.

"Мы спали прямо под деревьями. Получить еду было сложно - для этого нужно было нападать на людей. Они приказывали нам делать плохие вещи. Мы могли убить кого-то. Если вы этого не сделаете, они убьют вас. Мой брат... Мы были там с моим братом. Они убили его", - вспоминает Кристиан.

Анне едва исполнилось 13, когда ее схватили по дороге в школу. Ее учили воевать по-настоящему. Это испытание длилось более года.

"Когда мы были там, мы избивали людей, пытали, грабили их. Когда нам велели стрелять в людей, нам приходилось это делать. Если вы скажете "нет", они вас замучают или убьют. Девушкам было тяжело, потому что парни использовали нас как жен", - рассказывает Анна.

Сейчас Анна учится шитью вместе с другими молодыми девушками в центре. Как и многие из них, она мать маленького ребенка. Благодаря своему обучению Анна надеется сэкономить деньги, чтобы оплатить дальнейшее образование своего сына. И свое. Она мечтает стать врачом.

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Обучение, проводимое в центре, лишь часть 3-летней программы реабилитации бывших детей-солдат, финансируемой Службой гуманитарной помощи Европейского союза.

Матиас Эйк, Служба гуманитарной помощи ЕС: "Удовлетворение потребностей детей в Южном Судане - одна из наших главных задач. Там более двух миллионов детей, которые остались в стороне от любых форм образования. Мы пытаемся сосредоточиться на детях, потому что не хотим еще одного потерянного поколения, мы хотим дать им какое-то базовое образование, базовые навыки, чтобы они могли участвовать в восстановлении своей страны".

Кристиан, как и другие участники программы, получил психологическую и социальную поддержку. Она очень важна для преодоления травм войны. На протяжении всей программы подростков поддерживают социальные работники, помогая им реинтегрироваться в общество. В большинстве случаев это непростая задача. Кристиан был отвергнут своим отцом. Его принял брат его покойной матери.

"Когда он вернулся, он был диким. Он ничего не мог понять. Даже я, его дядя, его боялся. После того, как он пошел в школу, он многому научился и многое изменил. Теперь, когда он приходит, он может приветствовать людей, он может улыбаться. Это большая перемена", - говорит дядя Кристиана.

Управляемая ЮНИСЕФ программа изменила жизнь Кристиана, Анны и многих других. Но будущее этой долгосрочной работы может быть нарушено из-за нехватки средств. Тем временем тысячи детей все еще находятся в руках вооруженных формирований.

Хелене Сандбу Риенг, ЮНИСЕФ: "Эта программа не финансировалась более года, и мы использовали другие ресурсы для ее продолжения. Но теперь эти средства исчерпаны. Поэтому, если у нас не появится новое финансирование, нам, возможно, придется закрыть Тиндоку и программу полностью. Если мир продлится, мы увидим других детей, которые выйдут из леса, им понадобится наша помощь. Но без средств мы не сможем помочь им должным образом ".

Кристиан хочет стать сантехником. Он знает, что его будущее и будущее тысяч других детей войны будет зависеть от устойчивости все еще хрупкого мирного процесса в Южном Судане.

"Не так много людей строят бетонные дома. Потому что здесь война. Но если будет мир, все будет возможно", - считает молодой человек.