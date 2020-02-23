Южный Судан: наконец-то мир?

Южный Судан открывает новую главу в своей истории. Лидеры двух противоборствующих сил в раздиравшей страну гражданской войне подали друг другу руки, сформировав коалиционное правительство народного единства. В его состав вошли представители действующей власти и бывшей вооруженной оппозиции.

congratulations to the Republic of South Sudan for starting a new era @SouthSudanGov#SouthSudanpic.twitter.com/iUJ8LhKNpe — Arthur Latim (@ArthurLatim) February 23, 2020

Действующий президент Сальва Киир и бывший лидер повстанцев Риек Мачар объявили, что "война окончена". Распустив предыдущий кабинет, Киир назначил своим первым заместителем Мачара.

"Я простил моего брата доктора Риека Мачара, - сказал он, - первого вице-президента Республики Южный Судан. И я также прошу у него прощения. Я призываю всех жителей Южного Судана простить друг друга".

President Kiir says that today signifies the official end of the war in #SouthSudan “Peace has come and it has come to stay....I have forgiven my brother Riek Machar and I ask for his forgiveness.” pic.twitter.com/2zp89EsWKy — Sinead Walsh (@SWalshEU) February 22, 2020

Южный Судан получил независимость от Судана в 2011 году. Но уже в 2013-ом в стране началась гражданская война между сторонниками Киира, представляющим народность динка, и оппозицией из других этнических групп. Погибли около 400 тыс. человек, более 2 млн. стали беженцами.

Попытки урегулирования до последнего времени проваливались. В результате одной из них в 2016 году Мачар был назначен вице-президентом, но уже через несколько месяцев был вынужден покинуть страну на фоне возобновления вооружённого конфликта.