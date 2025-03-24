РЕКЛАМА

Семь хорватских футбольных болельщиков были арестованы за нацистские приветствия во время воскресного матча Лиги Наций между сборными Франции и Хорватии на стадионе "Стад де Франс" в Париже.

"Спорт есть и должен оставаться праздником, - заявил префект парижской полиции Лоран Нуньес. - Этим людям не место на спортивной арене".

Изначально полиция не уточняла, к какой команде принадлежат болельщики, но хорватское государственное информационное агентство HINA сообщило, что все семь задержанных являются гражданами Хорватии.

По данным HINA, ссылающегося на источники в полиции, группа из примерно 300 хорватских болельщиков направилась к стадиону перед началом матча, некоторые из них пели патриотические песни, выполняли нацистские приветствия и запускали дымовые шашки.

Оказавшись на стадионе, несколько болельщиков были замечены повторяющими нацистский жест во время исполнения хорватского гимна и во время первого тайма матча.

По словам властей, в секции хорватских болельщиков также были зажжены петарды и факелы.

По данным HINA, полиция обнаружила у некоторых болельщиков "железные прутья, телескопические дубинки, острые деревянные палки и дымовые шашки".

Однако после финального свистка фанаты спокойно разошлись, а автобусы, перевозившие их, покинули стадион без каких-либо беспорядков.

В прошлом году УЕФА оштрафовал Хорватию и еще шесть футбольных федераций за расистское и дискриминационное поведение болельщиков во время матчей чемпионата Европы.

Хорватия получила самый крупный штраф - 50 000 евро - за инциденты на всех трех матчах.