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Париж: антиизральская акция в канун матча с Израилем

Акция в Париже 13 ноября.
Акция в Париже 13 ноября. Авторское право Louise Delmotte/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Louise Delmotte/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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В Париже готовятся принять матч Франция-Израиль. Власти обещают, что повторения амстердамского сценария не будет.

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Париж готовится принять матч сборных Франции и Израиля в условиях, названных префектом полиции "высокорискованными". В канун игры во французской столице прошла массовая акция в знак протеста против гала-мероприятия, организованного ультраправой ассоциацией "Израиль навсегда" для сбора средств в пользу израильской армии. Ожидалось, что на мероприятие в Париж прилетит министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, известный своей жесткой позицией по отношению к Газе, однако затем он отменил визит.

Акция на парижских улицах была созвана пропалестинскими группами и леворадикальной партией "Франция непокоренная".

Салим, один из участников, рассказывает: "Это наш ответ на вечеринку группы "Израиль навсегда". Я бы скорее назвал эту организацию "Ужас Израиля". Они там приглашают людей, чьи комментарии разжигают расовую ненависть, которые занимаются расчеловечиванием, сравнивая палестинцев с животными".

Полиция на каждом шагу

Французские власти санкционировали проведение произраильского гала-мероприятия, уточнив, что оно не угрожает общественному порядку. Тома Порте из партии "Франция непокоренная" не скрывает возмущения. "Мы очень рассержены, - признается он. - Тут у нас некоторые в комфорте позолоченных залов собирают деньги на финансирование израильской армии, которая затем будет убивать палестинских детей. Это абсолютно неприемлемо".

Демонстрация в Париже обошлась без серьезных столкновений, правда, пострадали несколько витрин. В дни перед матчем с Израилем в Париже приняты беспрецедентные меры безопасности, для охраны порядка мобилизованы 4000 полицейских. Бенджамин-Анж, активист еврейской левой организации, признается: "Сам факт, что на матч едет столько полиции, меня немного пугает. Особенно учетом ненасильственного характера мероприятия".

Игру на "Стад де Франс" посетит лично президент Макрон, который хочет послать израильтянам сигнал братства и солидарности - после того, как неделю назад израильские болельщики стали жертвами жестокого нападения в Амстердаме.

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