By Euronews

Пятеро обвиняемых в возрасте от 19 до 32 лет были осуждены за насилие, нападения и кражи

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Голландский суд приговорил пятерых человек к тюремному заключению сроком до 6 месяцев за беспорядки, вспыхнувшие в ноябре во время футбольного матча между "Аяксом" и израильским клубом "Маккаби" из Тель-Авива.

Окружной суд Амстердама во вторник приговорил одного мужчину к шести месяцам тюрьмы, другого - к двум с половиной месяцам и еще двоих - к одному месяцу тюрьмы. Пятый обвиняемый получил 100 часов общественных работ.

В результате инцидентов вокруг матча Лиги Европы УЕФА, вызвавших международный резонанс и обвинения в преднамеренных антисемитских нападениях, пять человек оказались в больнице, а еще 20 получили незначительные травмы. Более 60 человек были задержаны.

"Похоже, что насилие было вызвано сильными пропалестинскими настроениями и недовольством ситуацией в Газе, а также связанным с этим гневом против присутствующих израильтян", - говорится в заявлении прокуратуры после слушаний, завершившихся две недели назад.

Пятеро подсудимых, все жители Нидерландов в возрасте от 19 до 32 лет, были обвинены в публичном насилии, краже и нападении.

Игру 7 ноября разрешили провести после того, как нидерландская служба по борьбе с террором установила, что "конкретной угрозы" для израильских болельщиков не было, а сам матч не считался опасным. Несмотря на это, власти Амстердама запретили проведение пропалестинской демонстрации у стадиона "Йохан Кройф Арена".

По данным следствия, за день до игры власти сообщили о нескольких инцидентах, в том числе о том, что израильские фанаты сорвали палестинский флаг с одного из амстердамских зданий и напали на такси.

Еще шестеро подозреваемых, включая троих несовершеннолетних, предстанут перед судом позднее. Согласно голландским законам, судебные разбирательства по делам несовершеннолетних проходят за закрытыми дверями.

Полиция продолжает расследовать инциденты с начала ноября и опубликовала изображения нескольких подозреваемых, которых пытаются опознать.