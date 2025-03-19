Антивоенные протесты после новых ударов по Газе

В ООН назвали возобновление ударов «кошмаром», ХАМАС предупреждает о срыве перемирия
Десятки человек собрались на акцию протеста у здания израильского правительства в Иерусалиме после того, как военные нанесли серию массированных ударов по Сектору Газа.
Во вторник, по палестинским данным, жертвами налётов стали более 400 человек. В среду утром удары возобновились.
В израильском руководстве заявили, что воздушная операция — ответ на отказ палестинских боевиков продолжить освобождение заложников. В Вашингтоне выступили с поддержкой действий Израиля.
Представители ООН назвали возобновление боевых действий «кошмаром» и призвали государства, имеющие влияние на стороны конфликта, сделать всё возможное для достижения мира.
Тамин аль-Хитан, официальный представитель ООН по правам человека:
«Применение Израилем ещё большей военной силы приведет лишь к новым страданиям палестинского населения, которое и так страдает от катастрофических условий. Этот кошмар должен закончиться немедленно. Заложники должны быть освобождены немедленно и безоговорочно».
Первая фаза трёхэтапного прекращения огня формально завершилась 1-го марта, но переговоры по второй фазе пока безуспешны. В ХАМАС заявили, что авиаудары ставят под угрозу перемирие в целом.