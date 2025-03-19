Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Антивоенные протесты после новых ударов по Газе

Израильтяне, требующие освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа, и заявляющие, что возобновление боевых действий в Газе подвергает опасности их близких, у здания Кнессета, израильского парламента.
Израильтяне, требующие освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа, и заявляющие, что возобновление боевых действий в Газе подвергает опасности их близких, у здания Кнессета, израильского парламента. Авторское право  Mahmoud Illean/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Mahmoud Illean/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
В ООН назвали возобновление ударов «кошмаром», ХАМАС предупреждает о срыве перемирия

Десятки человек собрались на акцию протеста у здания израильского правительства в Иерусалиме после того, как военные нанесли серию массированных ударов по Сектору Газа.

Во вторник, по палестинским данным, жертвами налётов стали более 400 человек. В среду утром удары возобновились.

В израильском руководстве заявили, что воздушная операция — ответ на отказ палестинских боевиков продолжить освобождение заложников. В Вашингтоне выступили с поддержкой действий Израиля.

Представители ООН назвали возобновление боевых действий «кошмаром» и призвали государства, имеющие влияние на стороны конфликта, сделать всё возможное для достижения мира.

Тамин аль-Хитан, официальный представитель ООН по правам человека:

«Применение Израилем ещё большей военной силы приведет лишь к новым страданиям палестинского населения, которое и так страдает от катастрофических условий. Этот кошмар должен закончиться немедленно. Заложники должны быть освобождены немедленно и безоговорочно».

Первая фаза трёхэтапного прекращения огня формально завершилась 1-го марта, но переговоры по второй фазе пока безуспешны. В ХАМАС заявили, что авиаудары ставят под угрозу перемирие в целом.

