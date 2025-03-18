Израильские военные заявили, что нанесли удары по целям ХАМАС в Газе. Палестинское движение назвало это решение "смертным приговором заложникам"
По меньшей мере 235 палестинцев погибли и более 100 получили ранения в результате массированных авиаударов Израиля по сектору Газа. Об этом сообщили палестинские медики, отметив, что среди погибших много детей.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал приказ о нанесении ударов из-за отсутствия прогресса в переговорах о продлении режима прекращения огня. В заявлении отмечаеся, что ХАМАС неоднократно отказывался освободить заложников и отверг предложения, полученные от посланника президента США Стива Уиткоффа и посредников.
По словам израильских чиновников, операция носит бессрочный характер и, как ожидается, будет расширяться. Удары были нанесены по северу палестинского анклава, городу Газа, Дейр-эль-Балаху, Хан-Юнису и Рафаху.
Белый дом заявил, что с ним консультировались, и выразил поддержку действиям Израиля.
"Смертный приговор заложникам"
ХАМАС в своем заявлении осудил израильские удары, возложив на Нетаньяху ответственность за "неспровоцированную эскалацию" против палестинцев.
"Мы возлагаем на преступника Нетаньяху всю ответственность за последствия вероломной агрессии против Газы, беззащитных мирных жителей и нашего палестинского народа", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram.
Палестинское радикальное движение назвало решение Израиля возобновить боевые действия в секторе Газа "смертным приговором" заложникам.
"Нетаньяху и его экстремистское правительство решили нарушить соглашение о прекращении огня и подвергнуть неизвестной судьбе заключенных в Газе", - говорится в заявлении.
Удары были нанесены в тот момент, когда соглашение о прекращении огня между ХАМАС и Израилем оказалось в подвешенном состоянии. Первый этап трехфазного соглашения, заключенного при посредничестве США, Катара и Египта, начался в середине января и завершился первого марта.
Договоренности по второму этапу еще не достигнуты.