By Euronews и AP

Израильские военные заявили, что нанесли удары по целям ХАМАС в Газе. Палестинское движение назвало это решение "смертным приговором заложникам"

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По меньшей мере 235 палестинцев погибли и более 100 получили ранения в результате массированных авиаударов Израиля по сектору Газа. Об этом сообщили палестинские медики, отметив, что среди погибших много детей.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал приказ о нанесении ударов из-за отсутствия прогресса в переговорах о продлении режима прекращения огня. В заявлении отмечаеся, что ХАМАС неоднократно отказывался освободить заложников и отверг предложения, полученные от посланника президента США Стива Уиткоффа и посредников.

По словам израильских чиновников, операция носит бессрочный характер и, как ожидается, будет расширяться. Удары были нанесены по северу палестинского анклава, городу Газа, Дейр-эль-Балаху, Хан-Юнису и Рафаху.

Белый дом заявил, что с ним консультировались, и выразил поддержку действиям Израиля.

Жертвами израильских ударов по сектору Газа стали более 200 человек AP Photo/ Mohammad Jahjouh

"Смертный приговор заложникам"

ХАМАС в своем заявлении осудил израильские удары, возложив на Нетаньяху ответственность за "неспровоцированную эскалацию" против палестинцев.

"Мы возлагаем на преступника Нетаньяху всю ответственность за последствия вероломной агрессии против Газы, беззащитных мирных жителей и нашего палестинского народа", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram.

Палестинское радикальное движение назвало решение Израиля возобновить боевые действия в секторе Газа "смертным приговором" заложникам.

"Нетаньяху и его экстремистское правительство решили нарушить соглашение о прекращении огня и подвергнуть неизвестной судьбе заключенных в Газе", - говорится в заявлении.

Удары были нанесены в тот момент, когда соглашение о прекращении огня между ХАМАС и Израилем оказалось в подвешенном состоянии. Первый этап трехфазного соглашения, заключенного при посредничестве США, Катара и Египта, начался в середине января и завершился первого марта.

Договоренности по второму этапу еще не достигнуты.