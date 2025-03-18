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Израиль нанес массированные авиаудары по сектору Газа, погибли более 200 человек

Израиль нанес массированные авиаудары по сектору Газа во вторник, 18 марта 2025 года.
Израиль нанес массированные авиаудары по сектору Газа во вторник, 18 марта 2025 года. Авторское право AP
Авторское право AP
By Euronews и AP
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Израильские военные заявили, что нанесли удары по целям ХАМАС в Газе. Палестинское движение назвало это решение "смертным приговором заложникам"

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По меньшей мере 235 палестинцев погибли и более 100 получили ранения в результате массированных авиаударов Израиля по сектору Газа. Об этом сообщили палестинские медики, отметив, что среди погибших много детей.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал приказ о нанесении ударов из-за отсутствия прогресса в переговорах о продлении режима прекращения огня. В заявлении отмечаеся, что ХАМАС неоднократно отказывался освободить заложников и отверг предложения, полученные от посланника президента США Стива Уиткоффа и посредников.

По словам израильских чиновников, операция носит бессрочный характер и, как ожидается, будет расширяться. Удары были нанесены по северу палестинского анклава, городу Газа, Дейр-эль-Балаху, Хан-Юнису и Рафаху.

Белый дом заявил, что с ним консультировались, и выразил поддержку действиям Израиля.

Жертвами израильских ударов по сектору Газа стали более 200 человек
Жертвами израильских ударов по сектору Газа стали более 200 человекAP Photo/ Mohammad Jahjouh

"Смертный приговор заложникам"

ХАМАС в своем заявлении осудил израильские удары, возложив на Нетаньяху ответственность за "неспровоцированную эскалацию" против палестинцев.

"Мы возлагаем на преступника Нетаньяху всю ответственность за последствия вероломной агрессии против Газы, беззащитных мирных жителей и нашего палестинского народа", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram.

Палестинское радикальное движение назвало решение Израиля возобновить боевые действия в секторе Газа "смертным приговором" заложникам.

"Нетаньяху и его экстремистское правительство решили нарушить соглашение о прекращении огня и подвергнуть неизвестной судьбе заключенных в Газе", - говорится в заявлении.

Удары были нанесены в тот момент, когда соглашение о прекращении огня между ХАМАС и Израилем оказалось в подвешенном состоянии. Первый этап трехфазного соглашения, заключенного при посредничестве США, Катара и Египта, начался в середине января и завершился первого марта.

Договоренности по второму этапу еще не достигнуты.

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