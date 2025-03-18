Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Переговоры между Россией и США по Украине возобновятся в воскресенье

Президент США Дональд Трамп пожимает руку президенту России Владимиру Путину по окончании пресс-конференции в Хельсинки, 16 июля 2018 года
Президент США Дональд Трамп пожимает руку президенту России Владимиру Путину по окончании пресс-конференции в Хельсинки, 16 июля 2018 года Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
Владимир Зеленский ожидает подробностей от Вашингтона

Россия и США возобновят мирные переговоры по Украине в воскресенье, 23-го марта. Об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Новый раунд пройдёт в Джидде, в Саудовской Аравии.

Во вторник вечером состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, по итогам которого было решено на 30 дней прекратить удары по энергетической инфраструктуре обеих сторон.

На этом фоне в ночь на среду российские войска нанесли новые воздушные удары. По украинским данным, дроны атаковали больницы: урон нанесён медицинским учреждениям в Сумах и Краснополье.

Версия Кремля

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились, что Москва и Киев на 30 дней откажутся от ударов по энергетической инфраструктуре. Как заявили в Кремле, Владимир Путин  "сразу дал российским военным соответствующую команду".

При этом в Кремле ранее многократно утверждали, что РФ якобы наносит удары только по энергообъектам, связанным с ВСУ. "Мы никогда не подвергали опасности гражданские системы энергоснабжения", - с таким заявлением глава МИД РФ Сергей Лавров выступил ровно месяц назад в ходе переговоров с американской делегацией в Саудовской Аравии.

После беседы Путина и Трампа в Киеве прозвучал сигнал воздушной тревоги, украинские военные сообщили о работе ПВО против российских дронов.

Кроме того, президент РФ обозначил "ряд существенных моментов" по инициативе Трампа о полном 30-дневном перемирии, говорится в заявлении Москвы. Среди требований Кремля для его заключения — остановка в Украине мобилизации и перевооружения. Ключевое условие — "полное прекращение военной помощи Киеву".

В заявлении Кремля также уточняется, что стороны договорились "оставаться в контакте", создать экспертные группы "по урегулированию украинского кризиса" и начать переговоры по прекращению огня в Черном море.

19 марта Украина и Россия обменяются пленными по формуле 175 на 175, сообщил Владимир Путин Дональду Трампу. Москва также передаст Киеву 35 тяжело раненых украинских военнослужащих "в качестве жеста доброй воли".

Москва и Вашингтон также договорились организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

Версия Белого дома

Как заявили в Белом доме, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились начать мирный процесс с прекращения огня по энергетическим и инфраструктурным объектам в Украине.

Кроме того, говорится в заявлении Вашингтона, в ближайшее время в одной из стран Ближнего Востока начнутся технические переговоры по прекращению огня в Черном море.

Стороны также обсудили сотрудничество на Ближнем Востоке для предотвращения будущих конфликтов: речь идет, в том числе, о сдерживании Ирана в конфликте с Израилем.

Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили и о нераспространении стратегического оружия и экономических сделках между Россией и США после достижения мира в Украине.

Трамп позднее заявил, что разговор с Путиным был "продуктивным".

"Обсуждались многие элементы Договора о мире, в том числе тот факт, что гибнут тысячи солдат, и и президент Путин, и президент Зеленский хотели бы, чтобы это закончилось. Сейчас этот процесс вступил в полную силу, и мы, надеюсь, ради всего человечества, доведем дело до конца!" - говорится в опубликованном в соцсетях сообщении.

Переговоры

Когда беседа президентов еще продолжалась, заместитель главы администрации Белого дома Дэниел Скавино написал в соцсети Х, что разговор "проходит хорошо".

Источник в Москве сообщил CNN, что беседа президентов была "очень хорошей". По данным NBC News, она продолжалась более полутора часов.

В понедельник президент США заявил, что "многое еще предстоит согласовать" с Путиным в ходе их разговора, который, как ожидалось, должен был быть посвящен принятию Москвой предложенной США сделки.

"Многие элементы окончательного соглашения уже согласованы, но многое еще предстоит согласовать", - сказал Трамп.

На своей социальной платформе Truth Трамп подтвердил, что он и Путин обсудят предложение о 30-дневной временной паузе в боевых действиях в регионе.

Администрация Трампа в целом оптимистично смотрит на то, что ей удастся заручиться поддержкой России в вопросе о соглашении о прекращении огня, с которым уже согласилась Украина.

"Мы собираемся посмотреть, сможем ли мы добиться мирного соглашения, прекращения огня и мира. И я думаю, что мы сможем это сделать", - сказал Трамп журналистам в понедельник.

Ранее президент США заявил, что Вашингтон и Москва уже обсудили вопросы территорий, электростанций и "разделение определенных активов" между Россией и Украиной в рамках сделки.

ЗАЭС находится под контролем российских военных
ЗАЭС находится под контролем российских военных AP Photo

Спецпредставитель США Стив Виткофф и пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт предположили, что американские и российские официальные лица обсудили судьбу Запорожской атомной электростанции на юге Украины.

"Есть электростанция, которая находится на границе России и Украины, которая обсуждалась с украинцами, и он затронет эту тему в своем завтрашнем разговоре с Путиным", - сказала Ливитт в понедельник.

Электростанция оказалась в центре перекрестного огня после вторжения Москвы и ее захвата вскоре после этого, что вызвало тревогу международных организаций о том, что бои вокруг крупнейшей в Европе атомной электростанции могут привести к потенциальной ядерной катастрофе.

В своем ночном обращении президент Украины Владимир Зеленский обвинил Путина в намеренном затягивании войны.

"Реализация этого предложения могла бы начаться уже давно. Каждый день в военное время - это вопрос человеческих жизней", - сказал Зеленский.

На прошлой неделе Путин заявил, что, хотя он и согласен с "идеей" прекращения огня, есть вопросы, на которые нет ответов - например, судьба украинских солдат в районе Курска - и которые необходимо обсудить, прежде чем Москва поддержит это предложение.

Он также поднял вопрос о том, как можно будет контролировать потенциальное прекращение огня, и исключил идею размещения миротворческих войск НАТО для обеспечения мира.

Линия фронта вблизи Часова Яра, 16 марта 2025 года
Линия фронта вблизи Часова Яра, 16 марта 2025 года AP Photo

Пока неясно, насколько продвинулось обсуждение соглашения о прекращении огня: Виткофф, который на прошлой неделе ездил в Москву на встречу с Путиным, в интервью CNN отказался отвечать на конкретные вопросы о соглашении.

"Я очень надеюсь, что мы увидим здесь прогресс", - сказал Виткофф, предположив, что "четыре региона" имеют решающее значение для обсуждения.

Великобритания и Франция призвали Путина согласиться на сделку. Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Зеленский продемонстрировал "мужество", чтобы согласиться на сделку, заявив, что "Россия должна доказать, что она действительно хочет мира".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в субботу после встречи с международными лидерами, что Путин должен согласиться на прекращение огня, если он "серьезно" настроен на мир.

"Мне кажется, что рано или поздно Путину придется сесть за стол переговоров и начать серьезное обсуждение", - сказал Стармер.

