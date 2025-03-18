Переговоры между Россией и США по Украине возобновятся в воскресенье

РЕКЛАМА

Россия и США возобновят мирные переговоры по Украине в воскресенье, 23-го марта. Об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Новый раунд пройдёт в Джидде, в Саудовской Аравии.

Во вторник вечером состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, по итогам которого было решено на 30 дней прекратить удары по энергетической инфраструктуре обеих сторон.

На этом фоне в ночь на среду российские войска нанесли новые воздушные удары. По украинским данным, дроны атаковали больницы: урон нанесён медицинским учреждениям в Сумах и Краснополье.

Версия Кремля

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились, что Москва и Киев на 30 дней откажутся от ударов по энергетической инфраструктуре. Как заявили в Кремле, Владимир Путин "сразу дал российским военным соответствующую команду".

При этом в Кремле ранее многократно утверждали, что РФ якобы наносит удары только по энергообъектам, связанным с ВСУ. "Мы никогда не подвергали опасности гражданские системы энергоснабжения", - с таким заявлением глава МИД РФ Сергей Лавров выступил ровно месяц назад в ходе переговоров с американской делегацией в Саудовской Аравии.

После беседы Путина и Трампа в Киеве прозвучал сигнал воздушной тревоги, украинские военные сообщили о работе ПВО против российских дронов.

Кроме того, президент РФ обозначил "ряд существенных моментов" по инициативе Трампа о полном 30-дневном перемирии, говорится в заявлении Москвы. Среди требований Кремля для его заключения — остановка в Украине мобилизации и перевооружения. Ключевое условие — "полное прекращение военной помощи Киеву".

В заявлении Кремля также уточняется, что стороны договорились "оставаться в контакте", создать экспертные группы "по урегулированию украинского кризиса" и начать переговоры по прекращению огня в Черном море.

19 марта Украина и Россия обменяются пленными по формуле 175 на 175, сообщил Владимир Путин Дональду Трампу. Москва также передаст Киеву 35 тяжело раненых украинских военнослужащих "в качестве жеста доброй воли".

Москва и Вашингтон также договорились организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

Версия Белого дома

Как заявили в Белом доме, Владимир Путин и Дональд Трамп договорились начать мирный процесс с прекращения огня по энергетическим и инфраструктурным объектам в Украине.

Кроме того, говорится в заявлении Вашингтона, в ближайшее время в одной из стран Ближнего Востока начнутся технические переговоры по прекращению огня в Черном море.

Стороны также обсудили сотрудничество на Ближнем Востоке для предотвращения будущих конфликтов: речь идет, в том числе, о сдерживании Ирана в конфликте с Израилем.

Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили и о нераспространении стратегического оружия и экономических сделках между Россией и США после достижения мира в Украине.

Трамп позднее заявил, что разговор с Путиным был "продуктивным".

"Обсуждались многие элементы Договора о мире, в том числе тот факт, что гибнут тысячи солдат, и и президент Путин, и президент Зеленский хотели бы, чтобы это закончилось. Сейчас этот процесс вступил в полную силу, и мы, надеюсь, ради всего человечества, доведем дело до конца!" - говорится в опубликованном в соцсетях сообщении.

Переговоры

Когда беседа президентов еще продолжалась, заместитель главы администрации Белого дома Дэниел Скавино написал в соцсети Х, что разговор "проходит хорошо".

Источник в Москве сообщил CNN, что беседа президентов была "очень хорошей". По данным NBC News, она продолжалась более полутора часов.

В понедельник президент США заявил, что "многое еще предстоит согласовать" с Путиным в ходе их разговора, который, как ожидалось, должен был быть посвящен принятию Москвой предложенной США сделки.

"Многие элементы окончательного соглашения уже согласованы, но многое еще предстоит согласовать", - сказал Трамп.

На своей социальной платформе Truth Трамп подтвердил, что он и Путин обсудят предложение о 30-дневной временной паузе в боевых действиях в регионе.

Администрация Трампа в целом оптимистично смотрит на то, что ей удастся заручиться поддержкой России в вопросе о соглашении о прекращении огня, с которым уже согласилась Украина.

"Мы собираемся посмотреть, сможем ли мы добиться мирного соглашения, прекращения огня и мира. И я думаю, что мы сможем это сделать", - сказал Трамп журналистам в понедельник.

Ранее президент США заявил, что Вашингтон и Москва уже обсудили вопросы территорий, электростанций и "разделение определенных активов" между Россией и Украиной в рамках сделки.

ЗАЭС находится под контролем российских военных AP Photo

Спецпредставитель США Стив Виткофф и пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт предположили, что американские и российские официальные лица обсудили судьбу Запорожской атомной электростанции на юге Украины.

"Есть электростанция, которая находится на границе России и Украины, которая обсуждалась с украинцами, и он затронет эту тему в своем завтрашнем разговоре с Путиным", - сказала Ливитт в понедельник.

Электростанция оказалась в центре перекрестного огня после вторжения Москвы и ее захвата вскоре после этого, что вызвало тревогу международных организаций о том, что бои вокруг крупнейшей в Европе атомной электростанции могут привести к потенциальной ядерной катастрофе.

В своем ночном обращении президент Украины Владимир Зеленский обвинил Путина в намеренном затягивании войны.

"Реализация этого предложения могла бы начаться уже давно. Каждый день в военное время - это вопрос человеческих жизней", - сказал Зеленский.

На прошлой неделе Путин заявил, что, хотя он и согласен с "идеей" прекращения огня, есть вопросы, на которые нет ответов - например, судьба украинских солдат в районе Курска - и которые необходимо обсудить, прежде чем Москва поддержит это предложение.

Он также поднял вопрос о том, как можно будет контролировать потенциальное прекращение огня, и исключил идею размещения миротворческих войск НАТО для обеспечения мира.

Линия фронта вблизи Часова Яра, 16 марта 2025 года AP Photo

Пока неясно, насколько продвинулось обсуждение соглашения о прекращении огня: Виткофф, который на прошлой неделе ездил в Москву на встречу с Путиным, в интервью CNN отказался отвечать на конкретные вопросы о соглашении.

"Я очень надеюсь, что мы увидим здесь прогресс", - сказал Виткофф, предположив, что "четыре региона" имеют решающее значение для обсуждения.

Великобритания и Франция призвали Путина согласиться на сделку. Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Зеленский продемонстрировал "мужество", чтобы согласиться на сделку, заявив, что "Россия должна доказать, что она действительно хочет мира".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в субботу после встречи с международными лидерами, что Путин должен согласиться на прекращение огня, если он "серьезно" настроен на мир.

"Мне кажется, что рано или поздно Путину придется сесть за стол переговоров и начать серьезное обсуждение", - сказал Стармер.