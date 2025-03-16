Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Из США в Сальвадор депортированы более 230 членов венесуэльских банд

Трамп депортирует 238 членов венесуэльской банды
Трамп депортирует 238 членов венесуэльской банды Авторское право  AP
Авторское право AP
By Jesús Maturana и AP
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Дональд Трамп депортировал более 230 членов преступной группировки Tren de Aragua в Сальвадор, несмотря на судебную блокаду. Они были переведены в тюрьму строгого режима.

РЕКЛАМА

В результате беспрецедентного шага более 200 предполагаемых членов венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua были депортированы Соединенными Штатами и отправлены в Сальвадор, где их перевели в тюрьму строгого режима, подтвердил в воскресенье 16 марта президент Сальвадора Найиб Букеле.

В пятницу президент США Дональд Трамп применил Закон об иностранцах-врагах 1798 года,** чтобы быстро депортировать предполагаемых членов этой преступной организации, связанной с похищениями, вымогательством, организованной преступностью и заказными убийствами.

Однако днем позже федеральный судья в Вашингтоне заблокировал применение этого закона на 14 дней, заявив, что в законе говорится о "враждебных действиях", совершаемых другой страной, которые "равносильны войне".

Букеле объявил в социальной сети X, что 238 предполагаемых членов венесуэльской банды прибыли в Сальвадор и были переведены в Центр содержания террористов (Cecot), мегатюрьму, рассчитанную на 40 000 заключенных, где они будут находиться в течение одного года, и срок содержания может быть продлен.

На видео, опубликованном в социальных сетях Букеле, видно, как задержанных со скованными руками и ногами вооруженные офицеры выводят из самолета. Некоторых помещают в бронированные автомобили, а других, сгорбившихся, когда офицеры прижимают их головы, заставляют садиться в автобусы.

Хронология и реакция

Депортация произошла через несколько часов после того, как американский судья приказал администрации Трампа не делать этого. Судья Джеймс Боасберг приказал остановить депортации, предусмотренные прокламацией Трампа, но к тому времени самолеты уже взлетели. Букеле насмешливо ответил в социальных сетях: "Упс... слишком поздно".

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил прибытие подозреваемых членов банд в Сальвадор и поблагодарил Букеле, назвав его "самым сильным лидером в области безопасности в нашем регионе".

Эта операция является частью длительного крестового похода Трампа против нелегальной иммиграции в США. В январе Трамп подписал указ, объявляющий Tren de Aragua и MS-13 иностранными террористическими организациями.

Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал провести самую масштабную операцию по депортации в истории США. Однако, согласно недавнему отчету, в феврале 2025 года сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) депортировали меньше иммигрантов, чем за тот же месяц предыдущего года во время правления Джо Байдена: 11 000 в феврале 2025 года по сравнению с 12 000 в феврале 2024 года.

Двустороннее соглашение между Сальвадором и США

Соглашение между США и Сальвадором свидетельствует об укреплении дипломатических связей. По сообщениям, США согласились заплатить Сальвадору 6 миллионов долларов за то, чтобы 300 предполагаемых членов Tren de Aragua были заключены в тюрьму на один год, сообщает AP.

"США будут платить по очень низкой ставке для них, но по высокой для нас", - добавил Букеле, предположив, что сделка также поможет финансировать огромный тюремный комплекс CECOT.

Рубио охарактеризовал соглашение как сделку с "безопасной третьей страной" по депортации граждан, нарушивших иммиграционные законы США. Это означает, что правительство США сможет депортировать в Сальвадор мигрантов из других стран, которые не имеют сальвадорского гражданства.

"Он также предложил сделать то же самое с опасными преступниками, которые в настоящее время находятся под стражей и отбывают наказание в США, даже если они являются гражданами США или легальными резидентами", - сказал Рубио.

Правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро отвергло использование "анахроничного" американского закона для депортации подозреваемых членов банд, заявив, что он нарушает права мигрантов.

