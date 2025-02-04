Сальвадор будет размещать преступников из США в своих тюрьмах

Президент Букеле заявил, что его страна будет принимать в свою тюремную систему осужденных преступников всех национальностей, включая граждан США, за определенную плату.

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Президент Сальвадора Найиб Букеле предложил принять депортируемых из США лиц любой национальности, включая американских граждан.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в понедельник, что Букеле "согласился на самое беспрецедентное и чрезвычайное миграционное соглашение в мире".

По данным Госдепартамента, Букеле согласился принять всех членов сальвадорской преступной банды MS-13 и венесуэльской группировки Tren de Aragua.

Рубио охарактеризовал соглашение как сделку с "безопасной третьей страной" по депортации граждан, нарушивших иммиграционные законы США. Это означает, что США могут депортировать "несальвадорских мигрантов" в Сальвадор.

"Он (Букеле) предложил сделать то же самое в отношении опасных преступников, которые в настоящее время находятся под стражей и отбывают наказание в США, даже если они являются гражданами США или легальными резидентами", - сказал Рубио.

Букеле подтвердил это предложение в своем посте на сайте X, заявив, что Сальвадор "предложил Соединенным Штатам Америки возможность передать часть своей тюремной системы на аутсорсинг". Он сказал, что его страна будет принимать осужденных преступников за плату которая "будет относительно низкой для США, но значительной для нас, что сделает всю нашу тюремную систему устойчивой".

Илон Маск, миллиардер, работающий с Трампом над перестройкой федерального правительства, ответил на своей платформе X: "Отличная идея!!!"

Однако такой шаг будет сопряжен с серьезными юридическими проблемами, поскольку правительство США не может депортировать американских граждан.

После выступления Рубио официальный представитель США заявил, что администрация Трампа не планирует депортировать американских граждан, но отметил, что предложение Букеле было важным.

Государственный департамент описывает переполненные тюрьмы Сальвадора как "суровые и опасные". На веб-странице, посвященной текущей информации о стране, говорится: "Во многих учреждениях санитарные условия, питьевая вода, вентиляция, контроль температуры и освещение недостаточны или отсутствуют".

Рубио посетил Сальвадор, чтобы призвать дружественное правительство сделать больше для удовлетворения требований президента Дональда Трампа о серьезном ограничении иммиграции.

Между тем министр обороны США Питер Хегсет посетил южную границу страны - это его первая поездка с момента принятия присяги. Хегсет встретился с войсками недалеко от Эль-Пасо в Техасе и назвал политику президента Трампа по обеспечению безопасности границ "новой эрой решимости и сотрудничества".

Выступая перед журналистами, министр подчеркнул, что администрация Трампа намерена полностью контролировать границу, а межправительственные агентства будут работать над обеспечением её безопасности.

"Выполнение миссии означает 100%-ный оперативный контроль границы", - сказал Хегсет, добавив, что тысячи военнослужащих и национальных гвардейцев прибывают на границу с дополнительными средствами и системами, которые позволяют вести наблюдение.