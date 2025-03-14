Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Трамп считает, что аннексии Гренландии не избежать, а НАТО может в этом "посодействовать"

Президент США Дональд Трамп выступает во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте (слева) и советником Белого дома по национальной безопасности Майком Вальцем (справа),
Президент США Дональд Трамп выступает во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте (слева) и советником Белого дома по национальной безопасности Майком Вальцем (справа),
Авторское право MANDEL NGAN/AP
Alexander Kazakevich & Sertac Aktan и AP
"Я не собираюсь вмешиваться в эту дискуссию", – заявил генсек альянса. В Гренландии резко раскритиковали комментарии, прозвучавшие на встрече Трампа и Рютте.

РЕКЛАМА

Дональд Трамп подтвердил своё желание аннексировать Гренландию в присутствии генсека НАТО Марка Рютте.

В Овальном кабинете республиканца спросили о его желании присоединить огромный арктический остров, являющийся автономной территорией Дании, члена-основателя НАТО, к Соединённым Штатам. "Это произойдёт", – сказал Трамп журналистам.

"Я сижу здесь с человеком, который может сыграть ключевую роль в этом деле", – заявил глава Белого дома, указав на своего гостя. "Вы знаете, Марк, это нужно нам для международной безопасности", – добавил он.

"Я не буду вмешиваться в это обсуждение", – ответил Рютте, отметив, что он не хочет "втягивать НАТО" в дискуссии о статусе острова.

"Мы знаем, что китайцы и русские используют этот маршрут. И мы знаем, что нам не хватает ледоколов. В регионе есть семь арктических стран, которые фактически работают над этим вопросом под руководством США, это очень важно, мы должны гарантировать своё присутствие", – подчеркнул он.

Трамп отметил, что Вашингтон уже заказал 48 ледоколов для этих целей.

"У России есть 40 ледоколов. У нас должна быть защита. Мы должны заключить сделку на этот счет, а Дания не в состоянии этого сделать. Дания находится очень далеко и на самом деле не имеет к этому никакого отношения. Они высадились там 200 лет назад или что-то в этом роде, и они говорят, что у них есть на это права. Я не знаю, правда ли это; я не думаю, что это так", – утверждает президент США.

Встреча Трампа и Рютте состоялась в тот же день, когда президент России Владимир Путин отказался от немедленного перемирия, согласованного Украиной и США, назвав саму идею "правильной", но выдвинув целый ряд радикальных условий, которые должны быть выполнены, прежде чем Москва рассмотрит возможность временного прекращения огня.

"Хватит относиться к нам с пренебрежением"

Разговор Трампа и Рютте вызвал гнев датских и гренландских политиков. Так, председатель комитета по обороне Фолькетинга (парламента Дании) Расмус Ярлов заявил о риске "войны между двумя странами-членами НАТО". Он также осудил отсутствие реакции со стороны Рютте.

Проигравший выборы премьер Гренландии и глава левой партии "Народное сообщество" Мюте Эгеде объявил в четверг, что созовёт встречу лидеров партий "как можно скорее", чтобы совместно осудить высказывания Дональда Трампа.

"Американский президент снова высказал идею об аннексии. Я абсолютно не могу с этим согласиться", – написал он в соцсети Facebook.

"На этот раз мы должны быть более жёсткими в своём неприятии Трампа. Мы не должны больше терпеть неуважительное отношение к себе", – добавил он.

На парламентских выборах в Гренландии победила правоцентристская оппозиционная партия "Демократы", выступающая за постепенное обретение независимости. При этом кампания "Демократов" строилась вокруг вопросов, связанных с развитием туризма и укреплением экономики острова. Речи о немедленном выходе из состава Датского королевства не идёт.

Мюте Эгеде остаётся премьером, пока ведутся переговоры о формировании новой правящей коалиции.

