Украина – Последний рубеж перед миром?

Это четвертый год войны с момента начала российского вторжения, и на востоке Украины, как никогда ранее, идут бои на линии фронта.
Пока военные отдают последние силы на поле боя, измученные мирные жители, как могут, справляются со все более тяжелыми условиями жизни.
Международный корреспондент Euronews Валери Гориа отправилась в Донецкую область на востоке Украины, чтобы осветить ситуацию в окрестностях города Покровска, вокруг которого разворачивается одно из самых ожесточенных и ключевых сражений войны.
В разгар битвы на Покровском фронте
Этот репортаж снят в самом центре событий на Покровском фронте, в артиллерийском подразделении и на оперативном командном пункте украинской армии.
На одном из так называемых стабилизационных пунктов армии, где оказывают экстренную помощь раненым солдатам, мы услышали историю 22-летней Саши, которая не теряет надежду, несмотря на ужасы, с которыми сталкивается ежедневно.
А неподалеку, в городе Покровске, разрушенном постоянными российскими обстрелами, немногие оставшиеся жители отказываются эвакуироваться, несмотря на большое количество жертв среди мирного населения.
«Единственное, что они оставляют за собой, – это руины»
«Пенсионеры, к сожалению, не хотят уезжать. И те, кто ждет, как говорят, «русского мира», – вздыхает Максим, координатор гражданско-военного взаимодействия украинской армии, проводя нас через развалины. «Некоторые люди верят, что сегодняшняя Россия, пришедшая на смену бывшему СССР, придет и все исправит. Но, как показала практика, ничего они не отстраивают. Единственное, что они оставляют за собой, – это руины.»
Затем наш корреспондент отправилась дальше на запад, в промышленный район западного Донбасса – потенциальную цель для российских войск. Именно здесь находится большинство угольных шахт Украины, которые дают критически важные ресурсы для энергосистемы страны.
В старейшей в регионе угольной шахте мы беседуем с «бойцами подземного фронта», которые держат оборону Украины в энергетике.
Среди них все больше женщин, поскольку все больше мужчин попадают в армию или погибают на поле боя. До войны женщинам было запрещено работать в шахтах по закону, принятому еще в советское время, а сейчас они составляют пять процентов от общего числа подземных работников шахты.
Многие из них, как и Оксана, были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Ее жизнь перевернулась после обстрела ее родного города Бахмут, когда погибли ее старший сын и отец.
Стойкость в ожидании победы
Она нашла утешение в шахте, обеспечивающей ей средства к существованию, и считает свою работу вкладом в общий фронт сопротивления. До войны Оксана была хореографом, и после работы на шахте она дает уроки танцев девочкам-подросткам.
«Мною движет любовь к детям – они наше будущее – и к искусству. И вера в нашу победу», – говорит она. «Надеюсь, что мне хватит сил дождаться мира».