ХАМАС освободит трех израильских заложников в субботу

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Движение ХАМАС подтвердило, что освободит трех израильских заложников, как и планировалось, в субботу, что вернуло надежду на то, что хрупкое перемирие в Газе сохранится. Израильские СМИ сообщают, что имена заложников станут известны в пятницу.

В заявлении ХАМАС также говорится, что его делегация провела переговоры с посредниками о доставке в Газу большего количества убежищ, медицинских принадлежностей, топлива и тяжелой техники для расчистки завалов. Сообщается, что посредники пообещали «устранить все препятствия».

10 февраля ХАМАС обвинил Израиль в невыполнении своих обязательств по соглашению и заявил, что приостанавливает процесс обмена.

В ответ на это министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал возобновить войну, а президент США Дональд Трамп потребовал к субботе освободить всех заложников, заявив, что в противном случае нужно устроить в секторе Газа "настоящий ад".

Первый этап сделки завершится в начале марта, в ходе второго этапа ХАМАС должен освободить оставшихся заложников в обмен на длительное прекращение огня, однако предметные переговоры по его условиям пока не проводились.

Семьдесят три из 251 заложника, захваченных ХАМАС и его союзниками, до сих пор не освобождены. Половина из них, как полагают, уже мертвы.