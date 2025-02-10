ХАМАС отложил освобождение новой группы заложников

By Euronews и AP

ХАМАС обвинил Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня и отложил освобождение новой группы заложников

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Представитель ХАМАС в понедельник обвинил Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня, в том числе в нанесении авиаударов по палестинцам в Газе, и заявил, что освобождение заложников в следующую субботу будет отложено.

"На протяжении последних трех недель мы наблюдали постоянные нарушения условий сделки со стороны противника, - написал в своем Telegram-канале представитель военного крыла ХАМАС - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - Абу Убайда. - В связи с этим мы решили отложить освобождение пленных, которые должны были быть отпущены 15 февраля, до дальнейшего уведомления. Израиль должен придерживаться норм соглашения и компенсировать ущерб, причиненный им за последние недели".

Израиль и ХАМАС находятся в режиме шестинедельного прекращения огня, в ходе которого палестинская группировка освобождает десятки заложников, захваченных во время нападения 7 октября 2023 года, в обмен на почти 2 000 палестинских заключенных.

С момента вступления в силу перемирия в прошлом месяце стороны провели пять обменов. За это время был освобожден 21 заложник и более 730 заключенных. Следующий обмен был запланирован на субботу: освобождение трех израильских заложников в обмен на сотни палестинских заключенных.

Абу Убайда, обвинивший Израиль в систематических нарушениях соглашения, указал, что они "включают в себя задержки с разрешением перемещенным палестинцам вернуться в северную часть Газы, авиаудары и обстрелы различных районов сектора, а также неспособность содействовать доставке гуманитарной помощи в соответствии с договоренностями".

Реакция Израиля

Израильские официальные лица отвергли заявления радикального движения, утверждая, что таким шагом ХАМАС нарушает соглашение.

"Мы не допустим возврата к реальности 7 октября, и я приказал армии подготовиться к любому возможному сценарию, - сказал министр обороны Израиля Исраэль Кац. - Заявление ХАМАС о прекращении освобождения похищенных является полным нарушением соглашения о прекращении огня".

Родственники израильских заложников призвали правительство обеспечить выполнение сделки.

"Мы призываем посредников немедленно вмешаться, чтобы найти немедленное и эффективное решение, которое восстановит выполнение соглашения, - говорится в заявлении близких похищенных людей. - Мы призываем правительство воздержаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу выполнение соглашения".