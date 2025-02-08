ХАМАС освободил еще троих израильских заложников в обмен на 183 палестинских заключенных

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В субботу ХАМАС освободил еще троих заложников в рамках соглашения о прекращении огня с Израилем. Это уже пятый обмен между сторонами с 19 января, когда перемирие вступило в силу. В ЦАХАЛ подтвердили, что получили заложников от "Красного креста" и заявили, что после предварительного мединского осмотра они будут доставлены в больницу для более тщательного обследования.

Из плена были освобождены трое мужчин - Эли Шараби, Охад Бен Ами и Ор Леви, все трое были захвачены 7 октября, во время кровавого нападения ХАМАС на Израиль, которое спровоцировало войну в Газе.

Ор Леви, Эли Шараби и Охад Бен Ами, комбинированное фото AP/AP

Шараби был взят в плен в кибуце Беери, который больше всего пострадал от нападения. Его жена Лианна и их дочери-подростки были убиты террористами.

Отец троих детей Бен Ами был взят в заложники в той же общине, где он работал бухгалтером. Его жена, также попавшая в плен, была освобождена во время перемирия в ноябре 2023 года.

Леви, программист из города Ришон-Лецион, был схвачен боевиками в бомбоубежище в районе музыкального фестиваля Nova на юге Израиля. Его жена была убита во время нападения.

В Израиле отметили, что на опубликованных кадрах все трое мужчин выглядели крайне истощенными и слабыми. В Минздраве Израиля выпустили призыв смотреть кадры с заложниками, выпущенные ХАМАС, с осторожностью и личной ответственностью.

"Ведется психологическая война, которая может причинить вред нам и нашим близким", - предупредил доктор Гилад Боденхаймер, глава отдела психического здоровья министерства.

Израиль освободит 183 заключенных

Взамен Израиль заявляет, что освободит 183 палестинца, содержащихся в израильских тюрьмах.

Согласно условиям первого шестинедельного этапа соглашения, ХАМАС должен постепенно освободить 33 израильских заложника в обмен на 1900 палестинских заключенных.

На данный момент ХАМАС освободил 18 заложников, включая пятерых граждан Таиланда, захваченных в Израиле во время теракта.

Израиль освободил 383 палестинских заключенных в соответствии с условиями сделки.

Израильские войска были также выведены из большей части Газы, как это предусмотрено соглашением о прекращении огня, но остаются в приграничных районах.

Военные предупредили палестинцев избегать районов, где действуют войска, и ранее открыли огонь по людям, обвинив их в нарушении условий соглашения.

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Переговорщикам еще предстоит согласовать условия второго этапа сделки, в ходе которого ХАМАС освободит оставшихся заложников в обмен на большее количество заключенных и длительное прекращение огня.

Боевики ХАМАС во время обмена с Израилем, 1 февраля. AP Photo

Офис палестинских заключенных сообщил, что из тех, кто будет освобожден в субботу, 18 отбывают пожизненное заключение, 54 имеют долгосрочные приговоры, а 111 - жители Газы, задержанные после теракта 7 октября.

В списке тех, кого ожидает освобождение, распространенном в пятницу палестинскими властями, значился 49-летний Ияд Абу Шахдам, который провел в тюрьме почти 21 год за участие в атаках боевиков ХАМАС, убивших десятки израильтян в начале 2000-х годов.

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Также в список попал 61-летний Джамаль аль-Тавиль, политик ХАМАС и бывший мэр города Аль-Бирех на Западном берегу реки Иордан, который провел почти два десятилетия в израильских тюрьмах и за их пределами.

С момента своего последнего ареста в 2021 году он содержится под стражей без суда и следствия по обвинению в организации массовых беспорядков с применением насилия.