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Израиль завершил вывод войск из Нецаримского коридора

В Секторе Газа
В Секторе Газа Авторское право Ohad Zwigenberg/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Ohad Zwigenberg/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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По ходу реализации первого этапа прекращения огня, стороны пока не могут договориться о следующих шагах

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Израиль полностью вывел войска из так называемого Нецаримского коридора, разделявшего Сектор Газа на северную и южную части. Узкая полоса длиной 6 км, от израильской границы до моря, была занята израильскими вооружёнными силами в конце 2023 года.

Завершение операции подтвердили источники обеих сторон. По утверждениям израильских СМИ, теперь на севере Сектора Газа израильских солдат не осталось. Свободный проход и проезд в западной, приморской, части коридора был открыт ещё две недели назад, тысячи человек устремились с юга в свои покинутые дома на севере.

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Операция по выводу войск проводилась в рамках соглашения о прекращении огня от 19 января, которое предусматривает обмен израильских заложников на тысячи заключённых в израильских тюрьмах палестинцев. Однако стороны пока не могут конкретизировать условия второго и третьего этапов перемирия, в ходе которых должен будет завершиться обмен и должно будет начаться восстановление Сектора Газа.

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