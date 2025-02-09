Израиль завершил вывод войск из Нецаримского коридора

By Euronews

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Израиль полностью вывел войска из так называемого Нецаримского коридора, разделявшего Сектор Газа на северную и южную части. Узкая полоса длиной 6 км, от израильской границы до моря, была занята израильскими вооружёнными силами в конце 2023 года.

Завершение операции подтвердили источники обеих сторон. По утверждениям израильских СМИ, теперь на севере Сектора Газа израильских солдат не осталось. Свободный проход и проезд в западной, приморской, части коридора был открыт ещё две недели назад, тысячи человек устремились с юга в свои покинутые дома на севере.

Операция по выводу войск проводилась в рамках соглашения о прекращении огня от 19 января, которое предусматривает обмен израильских заложников на тысячи заключённых в израильских тюрьмах палестинцев. Однако стороны пока не могут конкретизировать условия второго и третьего этапов перемирия, в ходе которых должен будет завершиться обмен и должно будет начаться восстановление Сектора Газа.