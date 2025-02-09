Израильские врачи бьют тревогу по поводу состояния заложников

Израильские врачи выражают крайнюю озабоченность состоянием здоровья заложников, остающихся в плену палестинских боевиков. Трое мужчин, освобождённых в субботу в обмен на более чем 180 палестинцев, оказались чрезвычайно истощены. Состояние их здоровья — гораздо хуже, чем у 18 заложников, освобождённых до сих пор.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Охад Бен Ами в окружении боевиков ХАМАС AP Photo

«Это уже четвёртый случай возвращения заложников, и на этот раз ситуация более серьёзная. Содержание людей в неволе в таких плачевных условиях имеет тяжёлые последствия для здоровья. Судя по накопленным нами медицинским знаниям, длительное пребывание в плену приводит к значительному ухудшению состояния», — заявила Яэль Френкель Нир, глава группы, осматривавшей бывших пленников.

52-летний Эли Шараби, 56-летний Охад Бен Ами и 34-летний Ор Леви были освобождены в обмен на возвращение 183 палестинцев из израильских тюрем.

Машины МККК с израильтянами покидают Сектор Газа AP Photo

Израильский минздрав призвал сограждан с осторожностью смотреть кадры об отпущенных израильтянах, назвав обстоятельства обмена элементом психологической войны со стороны ХАМАС.

Израильские политики выступили с гневными заявлениями, отметив, что заложники похожи на людей, переживших Холокост

Премьер-министр Нетаньяху назвал боевиков ХАМАС «чудовищами» и вновь поклялся уничтожить группировку, отметив, что вновь избранный президент США Дональд Трамп «полностью согласен».

Посол Израиля в ООН потребовал от генерального секретаря Гутерриша безоговорочно осудить жестокое и бесчеловечное обращение с заложниками.

Международный комитет Красного Креста заявил, что обеспокоен тем, как ХАМАС освобождает израильтян, назвав процесс тщательно отрежессированным представлением, и раскритиковал факт того, что заложников вынуждают делать политические заявления.

Манифестация за освобождение заложников Тель-Авиве AP Photo

В Тель-Авиве прошли новые акции протеста: демонстранты требовали немедленного освобождения оставшихся пленников и критиковали Нетаньяху за «уклонение от ответственности».

«Мы все видели, как выглядит человек, выживший в аду. Так что если кто-то ещё сомневался, срочно ли нужно освобождать их, если кто-то думал, что похищенные могут подождать Ирана, Газы, выборов, если кто-то заблуждался, что есть более важные задачи, чем возвращение всех похищенных, если кто-то пытался уверитьнас, что вернуть 75% — уже хорошо, то сегодня мы получили ответ», — заявил один из участников акции.

Все трое мужчин пробыли в плену 16 месяцев, с 7 октября 2023 года. Многие их родственники погибли от рук боевиков.

По данным израильских СМИ, Эли Шараби только после освобождения узнал, что полтора года назад потерял жену и двоих дочерей.