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В Израиле ждут домой трех пленников ХАМАС

В Израиле ждут еще троих пленников.
В Израиле ждут еще троих пленников. Авторское право Jehad Alshrafi/Copyright 2025, The AP. All rights reserved
Авторское право Jehad Alshrafi/Copyright 2025, The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Группировка ХАМАС, признанная террористической в ряде стран, обещала отпустить из плена еще троих мужчин 1 февраля.

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В Израиле ждут возвращения в субботу еще трех заложников: согласно списку ХАМАС 1 февраля домой отправятся 35-летний Ярден Бибас, 65-летний Кит Сигел (имеет гражданство США) и 54-летний Офер Кальдерон (с гражданством Франции). Их семьи поставлены в известность.

Все трое мужчин были захвачены в плен во время теракта 7 октября 2023 года. К настоящему времени ХАМАС в рамках соглашения о перемирии с Израилем освободил уже 15 человек. Их возвращают в обмен на заключенных палестинцев, которых Израиль выпускает из своих тюрем.

Всего в перечне заложников, которых ХАМАС обязуется отпустить на первом этапе действия соглашения о прекращении огня в секторе Газа, значатся 33 человека. Взамен из тюрем Израиля выходят около 2 тысяч палестинцев.

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