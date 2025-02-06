Палестинцы в секторе Газа выступают против предложений Трампа

РЕКЛАМА

Более десятка палестинцев провели демонстрацию у больницы Аль-Акса в Дейр-эль-Балахе против заявлений президента США Дональда Трампа о перемещении жителей сектора Газа в другие страны.

Акция протеста была организована Движением демократических реформ - диссидентской группой ФАТХ, возглавляемой бывшим лидером ФАТХ Мохамедом Дахланом.

Агентство Associated Press сообщает, что люди держали в руках плакаты со словами "это наша земля, Газа принадлежит нам, Палестина принадлежит нам давно и навсегда", "мы построим и восстановим Газу, вернем туда жизнь сами, со своей помощью, волей и решимостью".

Выступления прошли так и в других районах сектора Газа.

В комментарии для Euronews житель Газы Мухаммед заявил:

"Эти три страны - Египет, Иордания и Индонезия - были в числе стран, которым предлагалось принять палестинских беженцев. Но, конечно, с нашей стороны, как палестинцев, эта предпосылка полностью отвергается. Мы провели полтора года в условиях войны, и мы не примем идею ухода. Те, кто покидает свои страны, страдают невыразимо. Мы не будем покидать свою страну или бежать из нее. Конечно, будут люди, которые уедут, те, у кого нет дома и тому подобное, такие люди уедут, но, конечно, подавляющее большинство не уедет. Что касается меня, то я не уеду".

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль мог бы передать сектор Газа США после окончания боевых действий и что американские солдаты не понадобятся для реконструкции, и будут привлечены "отличные команды застройщиков со всего мира".

В ООН сообщили, что более 10 тысяч грузовиков доставили гуманитарную помощь на север сектора Газа с начала действия соглашения о прекращении огня две недели назад.

Премьер-министр Израиля отреагировал на планы Трампа относительно будущего сектора Газа, заявив, что эта идея "заслуживает внимания".