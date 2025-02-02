Пошлины Трампа: американский бизнес готовится к росту инфляции

Американские предприятия готовятся к последствиям пошлин, которые президент США Дональд Трамп ввел 1 февраля на импорт из Канады, Мексики и Китая — трех крупнейших торговых партнеров страны.

Пошлины в размере 25% на канадские и мексиканские товары и 10% — на китайские вступят в силу во вторник. Канадские энергоносители, то есть нефть, природный газ и электричество, будут облагаться по более низкой ставке в 10%.

По оценкам Бюджетной лаборатории Йельского университета, пошлины Трампа будут стоить среднему американскому домохозяйству от 1000 до 1200 долларов в год в плане покупательной способности.

Главный экономист консалтинговой компании EY Грегори Дако считает, что пошлины на 0,4 п.п. увеличат инфляцию, которая в декабре составила 2,9% в годовом выражении. Аналитик также прогнозирует, что экономика США, которая в прошлом году выросла на 2,8%, сократится на 1,5% в этом году и на 2,1% в 2026-м, "поскольку более высокие затраты на импорт снижают потребительские расходы и инвестиции в бизнес".

Мороженое в Калифорнии

За последние годы компания Penny Ice Creamery в Санта-Крузе (Калифорния) была вынуждена неоднократно повышать цены на свое мороженое, включая популярные вкусы "клубника с розовым перцем" и "шоколадная карамель с морской солью", поскольку поставки стали более дорогими из-за инфляции.

"Я чувствую себя неловко из-за того, что мне постоянно приходится повышать цены. Мы с нетерпением ждали, что инфляция пойдет на спад, экономика стабилизируется в 2025 году... Теперь, с пошлинами, мы, возможно, снова будем вынуждены повышать цены", — говорит совладелец компании Зак Дэвис

По его словам, пошлины Дональда Трампа грозят повысить стоимость холодильников, морозильников и блендеров, которые в основном производятся в Китае. Во время первого срока республиканца компании уже приходилось нести дополнительные расходы на оборудование.

Пошлины также приведут к повышению цен на любимое лакомство покупателей — посыпку, которую Penny Ice Creamery импортирует из Уитби в канадском Онтарио. Наложение 25-процентного налога на импорт даже на такую мелочь может нанести ущерб такому малому бизнесу, как этот.

"Маржа очень мала. Возможность предложить это дополнение может принести дополнительные 10 центов прибыли с каждого черпака. Если пошлина уничтожит эту прибыль, в ней может оказаться разница между прибылью и безубыточностью".

Медицинское оборудование в Северной Каролине

В Эшвилле (Северная Каролина) генеральный директор компании Aeroflow Health Кейси Хайт ожидает убытков, поскольку его компания получает более половины своих товаров, включая молокоотсосы, от китайских производителей, а затем предоставляет их американским пациентам по страховке. Aeroflow Health получает оплату от страховщиков по заранее согласованным тарифам, установленным еще до того, как Трамп принял решение о пошлинах.

Хайт говорит, что налог на китайский импорт ударит по финансам компании, вынуждая ее либо закупать более дешевую и низкокачественную продукцию, либо перекладывать более высокие расходы на потребителей.

"Это отразится на пациентах. Со временем они будут платить за продукцию больше", — говорит Кейси Хайт.

Даже впитывающие прокладки для лечения недержания, которые закупает Aeroflow Health, сделанные в США, не защищены от пошлин Трампа. В их состав может входить целлюлоза из Канады, на которую они распространяются, а также пластик и упаковка из Китая.

Женская одежда в Мичигане

"Повлияет ли это на наш бизнес? Еще бы", — говорит Линда Шлезингер-Вагнер, владелица Skinnytees, компании по производству женской одежды в Бирмингеме (Мичиган), которая импортирует одежду из Китая. По ее словам, 10-процентные пошлины увеличат ее расходы, она не планирует перекладывать их на плечи покупателей.

"Мне не нравится то, что происходит. И я думаю, что люди будут по-настоящему шокированы ценами, которые они увидят на автомобили, пиломатериалы, одежду, продукты питания. Это будет просто ужас", — говорит она.

"Отсрочить боль клиентов"

Бывший торговый чиновник США Уильям Рейнш, ныне работающий в Центре стратегических и международных исследований, говорит, что многие компании заранее запаслись импортными товарами, чтобы избежать пошлин. Они смогут использовать накопленные запасы в течение нескольких недель или нескольких месяцев, отсрочив боль своих клиентов.

Генеральный директор Испаноязычного строительного совета, группы по защите интересов отрасли, Джордж Каррильо говорит, что строительные компании запасаются материалами в ожидании действий Трампа, но он беспокоится, что через три-шесть месяцев инфляция может резко возрасти.

"Как только запасы начнут уменьшаться, мы начнем ощущать последствия. Застройщикам и генподрядчикам нужно не отставать от темпов, и они начнут покупать больше продукции, причем по более высоким ценам", — считает он.

По его словам, все это будет усугубляться надвигающимся ограничением иммиграции, которое уже отпугивает трудовые ресурсы строительной отрасли.

"Если ввести пошлины и добавить нестабильность рабочей силы, это приведет к серьезным задержкам в реализации проектов и к росту цен из-за нехватки рабочей силы", — говорит Каррильо.

Кроме того, есть отрасли, которые не могут позволить себе делать запасы — например, супермаркеты. На продуктовых полках последствия пошлин будут видны уже через нескольких дней.

"Вы не запасаетесь авокадо. Вы не запасаетесь срезанными цветами. Вы не запасаетесь бананами", — подчеркнул Рейнш.

В центре торговли помидорами Ногалесе (Аризона) продавец продуктов Род Сбрагия, который работает в этом бизнесе почти сорок лет, беспокоится, что импортные пошлины вытеснят из бизнеса некоторые дистрибьюторские компании и "нанесут ущерб американским потребителям, их выбору в супермаркете".

Сбрагия голосовал за Трампа на последних трех выборах и называет себя "стойким республиканцем". По его словам, президент, должно быть, не был должным образом проконсультирован по этому вопросу.

"Когда мы беспокоимся о стоимости продуктов для потребителей, инфляционном давлении и общем здоровье населения, почему мы собираемся усложнить доступ к свежим фруктам и овощам?" — сказал он.

Американские фермеры также могут оказаться втянутыми в торговую войну Дональда Трампа с Канадой, Китаем и Мексикой. Сторонники президента в сельских районах Америки представляют собой заманчивую мишень для ответных пошлин. Именно это и произошло на первом сроке Трампа, когда другие страны, в частности Китай, ответили на пошлины президента собственными пошлинами на такие товары, как соя и свинина. В ответ Трамп потратил миллиарды денег налогоплательщиков, чтобы компенсировать им потерю продаж и снижение цен.

Теперь многие фермеры рассчитывают на то, что президент защитит их от репрессий.

"Администрация Трампа обеспечила страховочную сетку", — говорит бывший табаковод Ли Викер, заместитель директора Ассоциации производителей Северной Каролины, объединяющей 700 фермерских хозяйств, которые на законных основаниях привлекают иностранных временных рабочих для работы на полях в рамках федеральной визовой программы. Многие фермеры из ассоциации "доверяют ему в том, что он позаботится обо всех, кто пострадал от пошлин, и это действительно все, о чем мы можем просить".