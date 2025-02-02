Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Пошлины Трампа: американский бизнес готовится к росту инфляции

Дональд Трамп
Дональд Трамп Авторское право  Susan Walsh/AP Photo
Авторское право Susan Walsh/AP Photo
By Daniel Bellamy и AP
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

По оценкам Бюджетной лаборатории Йельского университета, пошлины Дональда Трампа будут стоить среднему американскому домохозяйству от 965 до 1160 евро в год.

Американские предприятия готовятся к последствиям пошлин, которые президент США Дональд Трамп ввел 1 февраля на импорт из Канады, Мексики и Китая — трех крупнейших торговых партнеров страны.

Пошлины в размере 25% на канадские и мексиканские товары и 10% — на китайские вступят в силу во вторник. Канадские энергоносители, то есть нефть, природный газ и электричество, будут облагаться по более низкой ставке в 10%.

По оценкам Бюджетной лаборатории Йельского университета, пошлины Трампа будут стоить среднему американскому домохозяйству от 1000 до 1200 долларов в год в плане покупательной способности.

Главный экономист консалтинговой компании EY Грегори Дако считает, что пошлины на 0,4 п.п. увеличат инфляцию, которая в декабре составила 2,9% в годовом выражении. Аналитик также прогнозирует, что экономика США, которая в прошлом году выросла на 2,8%, сократится на 1,5% в этом году и на 2,1% в 2026-м, "поскольку более высокие затраты на импорт снижают потребительские расходы и инвестиции в бизнес".

Мороженое в Калифорнии

За последние годы компания Penny Ice Creamery в Санта-Крузе (Калифорния) была вынуждена неоднократно повышать цены на свое мороженое, включая популярные вкусы "клубника с розовым перцем" и "шоколадная карамель с морской солью", поскольку поставки стали более дорогими из-за инфляции.

"Я чувствую себя неловко из-за того, что мне постоянно приходится повышать цены. Мы с нетерпением ждали, что инфляция пойдет на спад, экономика стабилизируется в 2025 году... Теперь, с пошлинами, мы, возможно, снова будем вынуждены повышать цены", — говорит совладелец компании Зак Дэвис

По его словам, пошлины Дональда Трампа грозят повысить стоимость холодильников, морозильников и блендеров, которые в основном производятся в Китае. Во время первого срока республиканца компании уже приходилось нести дополнительные расходы на оборудование.

Пошлины также приведут к повышению цен на любимое лакомство покупателей — посыпку, которую Penny Ice Creamery импортирует из Уитби в канадском Онтарио. Наложение 25-процентного налога на импорт даже на такую мелочь может нанести ущерб такому малому бизнесу, как этот.

"Маржа очень мала. Возможность предложить это дополнение может принести дополнительные 10 центов прибыли с каждого черпака. Если пошлина уничтожит эту прибыль, в ней может оказаться разница между прибылью и безубыточностью".

Медицинское оборудование в Северной Каролине

В Эшвилле (Северная Каролина) генеральный директор компании Aeroflow Health Кейси Хайт ожидает убытков, поскольку его компания получает более половины своих товаров, включая молокоотсосы, от китайских производителей, а затем предоставляет их американским пациентам по страховке. Aeroflow Health получает оплату от страховщиков по заранее согласованным тарифам, установленным еще до того, как Трамп принял решение о пошлинах.

Хайт говорит, что налог на китайский импорт ударит по финансам компании, вынуждая ее либо закупать более дешевую и низкокачественную продукцию, либо перекладывать более высокие расходы на потребителей.

"Это отразится на пациентах. Со временем они будут платить за продукцию больше", — говорит Кейси Хайт.

Даже впитывающие прокладки для лечения недержания, которые закупает Aeroflow Health, сделанные в США, не защищены от пошлин Трампа. В их состав может входить целлюлоза из Канады, на которую они распространяются, а также пластик и упаковка из Китая.

Женская одежда в Мичигане

"Повлияет ли это на наш бизнес? Еще бы", — говорит Линда Шлезингер-Вагнер, владелица Skinnytees, компании по производству женской одежды в Бирмингеме (Мичиган), которая импортирует одежду из Китая. По ее словам, 10-процентные пошлины увеличат ее расходы, она не планирует перекладывать их на плечи покупателей.

"Мне не нравится то, что происходит. И я думаю, что люди будут по-настоящему шокированы ценами, которые они увидят на автомобили, пиломатериалы, одежду, продукты питания. Это будет просто ужас", — говорит она.

"Отсрочить боль клиентов"

Бывший торговый чиновник США Уильям Рейнш, ныне работающий в Центре стратегических и международных исследований, говорит, что многие компании заранее запаслись импортными товарами, чтобы избежать пошлин. Они смогут использовать накопленные запасы в течение нескольких недель или нескольких месяцев, отсрочив боль своих клиентов.

Генеральный директор Испаноязычного строительного совета, группы по защите интересов отрасли, Джордж Каррильо говорит, что строительные компании запасаются материалами в ожидании действий Трампа, но он беспокоится, что через три-шесть месяцев инфляция может резко возрасти.

"Как только запасы начнут уменьшаться, мы начнем ощущать последствия. Застройщикам и генподрядчикам нужно не отставать от темпов, и они начнут покупать больше продукции, причем по более высоким ценам", — считает он.

По его словам, все это будет усугубляться надвигающимся ограничением иммиграции, которое уже отпугивает трудовые ресурсы строительной отрасли.

"Если ввести пошлины и добавить нестабильность рабочей силы, это приведет к серьезным задержкам в реализации проектов и к росту цен из-за нехватки рабочей силы", — говорит Каррильо.

Кроме того, есть отрасли, которые не могут позволить себе делать запасы — например, супермаркеты. На продуктовых полках последствия пошлин будут видны уже через нескольких дней.

"Вы не запасаетесь авокадо. Вы не запасаетесь срезанными цветами. Вы не запасаетесь бананами", — подчеркнул Рейнш.

В центре торговли помидорами Ногалесе (Аризона) продавец продуктов Род Сбрагия, который работает в этом бизнесе почти сорок лет, беспокоится, что импортные пошлины вытеснят из бизнеса некоторые дистрибьюторские компании и "нанесут ущерб американским потребителям, их выбору в супермаркете".

Сбрагия голосовал за Трампа на последних трех выборах и называет себя "стойким республиканцем". По его словам, президент, должно быть, не был должным образом проконсультирован по этому вопросу.

"Когда мы беспокоимся о стоимости продуктов для потребителей, инфляционном давлении и общем здоровье населения, почему мы собираемся усложнить доступ к свежим фруктам и овощам?" — сказал он.

Американские фермеры также могут оказаться втянутыми в торговую войну Дональда Трампа с Канадой, Китаем и Мексикой. Сторонники президента в сельских районах Америки представляют собой заманчивую мишень для ответных пошлин. Именно это и произошло на первом сроке Трампа, когда другие страны, в частности Китай, ответили на пошлины президента собственными пошлинами на такие товары, как соя и свинина. В ответ Трамп потратил миллиарды денег налогоплательщиков, чтобы компенсировать им потерю продаж и снижение цен.

Теперь многие фермеры рассчитывают на то, что президент защитит их от репрессий.

"Администрация Трампа обеспечила страховочную сетку", — говорит бывший табаковод Ли Викер, заместитель директора Ассоциации производителей Северной Каролины, объединяющей 700 фермерских хозяйств, которые на законных основаниях привлекают иностранных временных рабочих для работы на полях в рамках федеральной визовой программы. Многие фермеры из ассоциации "доверяют ему в том, что он позаботится обо всех, кто пострадал от пошлин, и это действительно все, о чем мы можем просить".

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Трамп приостановил действие пошлин на автопроизводителей Мексики и Канады

Дональд Трамп подписал указ о взаимных пошлинах

Из Миннеаполиса выведут 700 агентов ICE