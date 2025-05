By Gavin Blackburn

В день столкновения самолёта компании American Airlines с военным вертолётом под Вашингтоном в аэропорту не хватало диспетчеров.

Об этом, опираясь на отчёт Федерального управления гражданской авиации США, сообщили The New York Times и Associated Press.

В отчёте говорится, что в момент крушения, жертвами которого стали 67 человек, сотрудник, отвечающий за координацию движения вертолётов, одновременно давал указания прибывающим и отбывающим самолётам.

Нехватка кадров

По правилам, эти обязанности распределяются между двумя диспетчерами. Но на практике, с 21.30 вечера, когда авиасообщение замедляется, на смене остаётся один сотрудник. Как сообщается, в среду, по распоряжению начальника вышки, это произошло раньше - до крушения.

"Конфигурация должностей была ненормальной для данного времени суток и интенсивности движения", - сказано в отчёте.

Однако неназванный специалист, знакомый с вопросом, заявил AP, что штат вышки в ту ночь соответствовал норме. Он пояснил, что диспетчеры регулярно совмещают посты, когда им нужно отойти от пульта на перерыв, во время пересменки или при малой интенсивности воздушного движения.

Так или иначе, известно, что Федеральное управление гражданской авиации давно пытается решить проблему нехватки кадров.

Программы инклюзивности

Между тем, Дональд Трамп заявил об ответственности за произошедшее предыдущей администрации. В частности, президент США считает, что к катастрофе привела реализация программ инклюзивности.

"Произошло нечто очень плохое - то, что не должно было произойти", - сказал президент США журналистам во время брифинга в Белом доме.

Президент США инициировал проверку авиационной безопасности страны Jacquelyn Martin/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

По словам Трампа, администрция Байдена поощряла Федеральное управление гражданской авиации нанимать работников, "страдающих тяжёлыми умственными нарушениями, психическими проблемами и другими психическими и физическими заболеваниями, в рамках инициативы по найму сотрудников, ориентированной на разнообразие и вовлеченность".

Он добавил, что эта программа позволяла нанимать людей с проблемами слуха и зрения, а также с параличом, эпилепсией и "карликовостью".

Трамп не привёл никаких доказательств того, что на такие критически важные должности, как должность авиадиспетчера, назначаются недостаточно квалифицированные люди. Также он признал, что пока нет информации, которая бы указывала на ошибки сотрудников аэропорта имени Рейгана.

Американский лидер пожаловался на бывшего министра транспорта Пита Буттиджича, который боролся с ним за пост президента в 2020 году. Нынешний глава Белого дома охарактеризовал работу министра, как "катастрофичную".

Тот в ответ опубликовал пост на сайте X, назвав комментарии Трампа "отвратительными".

"Пока семьи скорбят, Трамп должен руководить, а не лгать", - добавил он.

Чёрные ящики найдены

Ведётся федеральное расследование, однако оно может занять несколько месяцев. Следователи заявили журналистам, что не будут строить догадок о причинах столкновения.

В четверг вечером водолазы подняли на поверхность чёрные ящики. Бортовой речевой самописец и регистратор данных полёта в настоящее время анализируются в лабораториях.

По словам начальника пожарной охраны Вашингтона Джона Доннелли, самолёт был найден в воде перевёрнутым. Также были обнаружены обломки вертолёта. Спасатели прочёсывают реку Потомак. Пока найдены тела 40 человек.

Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета на реке Потомак продолжаются. Mark Schiefelbein/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Крушение произошло около 21:00 по местному времени в одном из самых контролируемых воздушных пространств в мире, примерно в 4,8 километрах к югу от Белого дома и Капитолия.

Генеральный директор American Airlines Роберт Исом заявил, что лайнер American Airlines, летевший из Уичито, штат Канзас, выполнял обычный заход на посадку, когда на его пути появился "военное воздушное судно".

После столкновения самолёт и вертолёт рухнули в реку Потомак.

Все 67 человек, находившиеся на борту двух воздушных судов, погибли.

Среди пассажиров были юные фигуристы, члены их семей и тренеры. В их числе - Чемпионы мира по фигурному катанию в парах 1994 года, россияне Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

"Опытные пилоты"

Высокопоставленный представитель армейской авиации сказал, что экипаж разбившегося вертолёта "Черный ястреб" был "очень опытным" и знал, как летать в условиях высокой интенсивности полётов.

"Оба пилота уже летали по этому маршруту ночью. Ни для одного из них это не было чем-то новым", - сказал Джонатан Козиол, начальник штаба армейской авиации.

По его словам, максимально допустимая высота полёта вертолёта в тот момент составляла около 60 метров. Пока нет официального подтверждения, был ли превышен этот предел, но министр обороны Пит Хегсет назвал высоту одним из возможных факторов, который привёл к столкновению.