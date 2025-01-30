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Трамп: программы инклюзии открыли дверь в авиацию неподходящим кадрам

Дональд Трамп
Дональд Трамп Авторское право Jacquelyn Martin/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Jacquelyn Martin/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Rory Elliott Armstrong и AP
Опубликовано
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Президент США Дональд Трамп обратился к нации в день авиакатастрофы под Вашингтоном, унесшей 67 жизней.

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Президент Дональд Трамп обратился к нации после авиакатастрофы под Вашингтоном, выразил соболезнования семьям погибших и назвал случившееся "часом боли".

Новый хозяин Белого дома подверг критике своих предшественников, заявив, что принятые при них программы инклюзивности открыли двери в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) неподходящим, в тоv числе по физическим параметрам, сотрудникам. "Хочу обратить внимание на различные статьи, которые появились до моего вступления в должность, - заявил Трамп. - Одна из них гласит, что программы FAA по обеспечению многообразия персонала уделяют особое внимание найму людей с тяжелыми интеллектуальными и психическими расстройствами. Это впечатляет".

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При этом президент США не выдвигал никаких обвинений, уточнив что просто обладает "здравым смыслом". Трагедия произошла в четверг результате столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ-700 и военного вертолёта. Трамп отметил, что вертолет по неясным причинам находился на одной высоте с лайнером, что и привело к катастрофе. В ней погибли, по последним данным, 67 человек.

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