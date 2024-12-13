Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
25 палестинцев погибли в результате израильского авиаудара по лагерю беженцев Нусейрат

Тела мирных жителей, пострадавших в результате ночного израильского авиаудара по лагерю беженцев Нусейрат, поступают в больницу Мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Бале, 12 декабря 2024 года.
Тела мирных жителей, пострадавших в результате ночного израильского авиаудара по лагерю беженцев Нусейрат, поступают в больницу Мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Бале, 12 декабря 2024 года. Авторское право  Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
Опубликовано
По меньшей мере 25 палестинцев погибли в результате израильского авиаудара по лагерю беженцев Нусейрат. Удар нанесен через несколько часов после того, как советник президента США по национальной безопасности выразил надежду на заключение соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

По меньшей мере 25 палестинцев погибли, десятки получили ранения в результате израильского авиаудара по лагерю беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа.

Как сообщили сотрудники больниц Аль-Авда на севере и Аль-Акса в центре Газы, к ним поступили 25 тел. Более 40 человек, большинство из которых дети, проходят здесь лечение в связи с полученными ранениями.

Израильская армия пока никак не прокомментировала удар. В ЦАХАЛ заявили лишь, что боевики ХАМАС скрываются среди гражданского населения Газы.

Здание, пострадавшее в результате израильского удара по Нусейрату, превратилось в руины, сообщило палестинское информационное агентство Wafa. Среди погибших - несколько членов одной семьи. Повреждены также несколько близлежащих домов.

Палестинцы оплакивают мирных жителей, погибших в результате ночного израильского авиаудара по лагерю беженцев Нусейрат, 12 декабря 2024 г.
Палестинцы оплакивают мирных жителей, погибших в результате ночного израильского авиаудара по лагерю беженцев Нусейрат, 12 декабря 2024 г. Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Боевые действия ввергли Газу в серьезный гуманитарный кризис, эксперты предупреждают о возможном голоде.

Удар по Нусейрату был нанесен через несколько часов после того, как советник президента США по национальной безопасности выразил надежду на заключение соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которое положит конец войне в секторе, отмечают наблюдатели.

По данным Министерства здравоохранения Газы, в ходе противостояния Израиля с ХАМАС в Газе погибло более 44 800 палестинцев, половина из которых - женщины и дети. Эти данные не уточняют число комбатантов. Израильские военные заявляют, что уничтожили более 17 000 боевиков, не приводя доказательств.

Израиль утверждает, что пропускает в Газу достаточно помощи, обвиняя агентства ООН в том, что те не распределяют её, а ХАМАС в расхищении.

В ООН, в свою очередь, заявляют, что израильские ограничения и постоянные удары, крайне затрудняют работу на этой территории.

